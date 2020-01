Elīna Dikeulaku spēlē 40 minūtes un ar 21 punktu palīdz ASKI uzvarēt Eirolīgas klubu

Adanas ASKI savā laukumā ar 92:87 (22:28, 15:19, 27:23, 28:17) uzvarēja Eirolīgas komandu Mersinas "Čukurova".

Dikeulaku laukumā pavadīja visas 40 minūtes, kuru laikā iemeta 21 punktu, grozā raidot visus trīs divpunktu un divus no septiņiem trīspunktu metieniem, kā arī deviņus no desmit soda metieniem. Tāpat viņa izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, astoņas reizes rezultatīvi piespēlēja, piecreiz pārtvēra bumbu un tikai reizi to zaudēja, divreiz pārkāpa noteikumus, taču izprovocēja 11 pārkāpumus pretiniecēm un spēli noslēdza ar efektivitātes koeficientu 25.

Rezultatīvākās Adanas komandā ar attiecīgi 26 un 25 gūtajiem punktiem bija Daniela Adamsa un Aleksisa Prinsa, kurām abām arī pa deviņām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm. Zaudētājām "double-double" Morganas Takas rēķinā 22 punkti un 11 atlēkušās bumbas.

Adanas komanda šosezon 12 spēlēs izcīnījusi četras uzvaras, kas Turcijas čempionātā ļauj ieņemt devīto vietu, kamēr Aijas Putniņas pārstāvētā vienība Ankaras "Čankaja Universitesi" ar sešām uzvarām 11 mačos ir sestā.