Porziņģim "double-double" pret NBA čempioni; "Mavericks" izsēj 30 punktu pārsvaru un galotnē zaudē

"Mavericks" viesos ar 107:110 (17:20, 34:22, 35:21, 21:47) piekāpās NBA čempionei Toronto "Raptors", kas svinēja piekto uzvaru pēc kārtas.

Dalasas komanda trešajā ceturtdaļā iekrāja 30 punktu pārsvaru, taču to izniekoja, spēles ceturtajā nogrieznī ielaižot 47 punktus. Toronto vienībai tā bija lielākā atspēlēšanās komandas vēsturē.

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 35 minūtes un 33 sekundes, kuru laikā iemeta divus no sešiem divpunktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un sešus no septiņiem soda metieniem.

Tāpat viņš bez 12 izcīnītajām atlēkušajām bumbām pārķēra vienu bumbu, bloķēja trīs metienus, pieļāva vienu kļūdu un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par 13 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija otrs labākais rādītājs komandā.

Porziņģis ar "double-double" izcēlies jau piecās spēlēs pēc kārtas, bet iepriekšējās četrās cīņās šajā sērijā viņš sasniedza 20 punktu robežu.

"Mavericks" komandā rezultatīvākais ar 21 punktu bija Džeilens Bransons, 17 punkti un deviņas atlēkušās bumbas bija Dvaitam Pauelam, bet 16 punktus guva un astoņas bumbas zem groziem izcīnīja Tims Hārdevejs juniors.

Mājiniekiem ar 32 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un desmit rezultatīvām piespēlēm izcēlās Kails Laurijs, 18 punkti un deviņas atlēkušās bumbas bija Rondijam Holisam-Džefersona, bet 21 punktu guva Kriss Bučers, kurš pēdējā pusminūtē realizēja uzvaras grozu.

Porziņģis jau pirmajā uzbrukumā iemēģināja roku ar metienu aiz perimetra, tomēr bumba mērķi nesasniedza. "Mavericks" spēli iesāka haotiski ar vairākām kļūdām un 11 neprecīziem metieniem, kā rezultātā pirmajās piecās minūtēs nonāca iedzinējos ar 0:9. "Sauso" sēriju pārtrauca Porziņģis, kurš iemeta vienu no diviem soda metieniem.

Pirmos punktus no spēles liepājnieks guva trīs minūtes pirms pirmās ceturtdaļas beigām, kad, pielabojot komandas biedra metienu, panāca 9:18. Pēc nākamā uzbrukuma latvietis tika nomainīts, kamēr "Mavericks" pirmo ceturtdaļu zaudēja ar 17:20.

Laukumā Porziņģis atgriezās mača otrā nogriežņa ceturtajā minūtē, kad "Mavericks" no neizšķirta atkal bija nonākusi iedzinējos (25:30). Ceturtdaļas vidū latviešu basketbolists ar savu pirmo tālmetienu spēlē izlīdzināja rezultātu (32:32), bet vēl vienu "trejaci" viņš iemeta līdz ar pirmā puslaika finālsvilpi, panākdams 51:42.

Otrajā puslaikā Porziņģis savus pirmos punktus guva no soda metienu līnijas, šoreiz realizēdams abus un panākdams jau 20 punktu pārsvaru (66:46). Minūti vēlāk viņš ar otro piegājienu realizēja tālmetienu un panāca 72:48, bet vēl nedaudz vēlāk punktu pievienoja par pretinieku trenera tehnisko piezīmi (78:50).

Porziņģis atpūsties devās divas minūtes pirms ceturtdaļas beigām, kad tablo vēstīja 85:58 "Mavericks" komandas labā. Viņam atrodoties uz rezervistu soliņa, "Raptors" strauji dzēsa "Mavericks" pārsvaru, kas ātri saruka līdz desmit punktiem. Šī iemesla dēļ Porziņģis astoņas minūtes pirms pamatlaika beigām atgriezās laukumā.

Tikmēr "Raptors" viesu pārsvaru sadeldēja līdz nieka pieciem punktiem - 93:88. Uzreiz ar pielabotu metienu Porziņģis gan nedaudz atjaunoja Dalasas vienības handikapu, taču otrā laukuma galā Laurijs ar trīspunktu gājienu vēl vairāk pietuvināja "Raptors" komandu rezultāta izlīdzināšanai.

Piecarpus minūtes pirms pamatlaika beigām Holiss-Džefersons rezultātu izlīdzināja, bet minūti vēlāk viņš pēc Poriņģa pārkāpuma nodrošināja "Raptors" komandai vadību (98:97). Vēl pēc minūtes Laurijs iemeta tālmetienu un panāca mājiniekiem jau četru punktu pārsvaru, bet trīs minūtes pirms pamatlaika beigām viņa nākamais "trejacis" nodrošināja jau plus piecus punktus (104:99).

"Mavericks" no soda metienu līnijas trīs punktus atguva un pusotru minūti pirms ceturtās ceturtdaļas noslēguma bija viena metiena attālumā (102:104). Laurijs ātri atjaunoja četru punktu pārsvaru, bet otrā laukuma galā Bransons ar trīspunktu gājienu panāca 105:106.

Nepilnas 50 sekundes pirms finālsvilpes Porziņģis nobloķēja Holisu-Džefersonu, bet pusminūti pirms beigu signāla pret latvieti soda laukumā tika pārkāpti noteikumi. Liepājnieks aukstasinīgi iemeta divus "sodiņus" un 32 sekundes pirms beigām panāca 107:106. Tiesa, "Raptors" ar ātru uzbrukumu atjaunoja sev vadību, Bučeram triecot bumbu grozā no augšas.

"Mavericks" komandai uzbrukumam palika 18,9 sekundes, taču Bransons pēc Porziņģa piespēles nerealizēja pustālo metienu. Bumbu ieguva mājinieki, kā rezultātā nācās pārkāpt noteikumus. Bučers savus soda metienus realizēja, līdz ar to, lai nodrošinātu pagarinājumu, "Mavericks" komandai bija jāgūst trīs punkti. Porziņģis no otras laukuma puses izpildīja tālu metienu, taču bumbu lidoja garām grozam - 107:110.

Jau ziņots, ka "Mavericks" līderis Luka Dončičs guvis potītes savainojumu. Sākotnējās prognozes liecināja, ka viņš laukumā varētu atgriezties pēc Ziemassvētkiem.

"Mavericks" ar 19 panākumiem 29 cīņās ieņem piekto vietu Rietumu konferencē, bet "Raptors" ar 21 panākumu 29 dueļos ir ceturtā Austrumos.

Dalasas vienība nākamo spēli aizvadīs ceturtdien, kad savā laukumā uzņems Sanantonio "Spurs".