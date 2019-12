Bertānam seši tālmetieni "Wizards" zaudējumā

"Wizards" viesos ar 125:150 (35:39, 22:43, 41:34, 27:34) piekāpās Losandželosas "Clippers", kas pēdējās desmit spēlēs izcīnījusi jau astoņus panākumus.

Bertāns laukumā pavadīja gandrīz 29 minūtes, kuru laikā grozā raidīja vienu divpunktu metienu, kā arī sešus no deviņiem tālmetieniem, sasniedzot augstvērtīgu realizāciju (66,7%). Tāpat viņa rēķinā četras atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas pārtvertas bumbas, viens bloķēts metiens, viena kļūda un četras personīgās piezīmes. "Wizards" ar latvieti komandā ielaida par 32 punktiem vairāk nekā iemeta, kas bija sliktākais rādītājs visā mačā.

Rezultatīvākais "Wizards" komandā ar 30 punktiem bija debitants Rui Hačimura, bet vēl 23 punktus un 11 rezultatīvas piespēles pievienoja Bredlijs Bīls. "Clippers" rindās ar 34 punktiem izcēlās Kavai Lenards, bet par trim mazāk guva Pols Džordžs.

Nākamā spēle Vašingtonas komandai paredzēta otrdien pret Orlando "Magic", kas turnīra tabulā ir pavisam tuvu.

"Wizards" nevienu brīdi mačā neatradās vadībā un šosezon 18 spēlēs iekrāti seši panākumi, ieņemot 11.vietu Austrumu konferencē.

Kristaps Porziņģis (Foto: AP/Scanpix)



Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis svētdien NBA mačā guva 15 punktus, sekmēdams Dalasas "Mavericks" uzvaru. "Mavericks" viesos ar rezultātu 114:100 (25:30, 34:32, 35:17, 20:21) uzveica zvaigžņoto Losandželosas "Lakers" komandu, kurai pārtrūka desmit uzvaru sērija.

Porziņģis laukumā pavadīja 27 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā grozā raidīja divus no trim divpunktu metieniem, trīs no astoņiem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem.

Liepājnieks arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, divas reizes kļūdījās un iekrāja četras piezīmes. "Mavericks" ar viņu laukumā iemeta par 12 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija dalīts otrs labākais rezultāts komandā.