Latvijas futbola izlasei cienīgs sniegums un minimāls zaudējums pret spēcīgo Slovēniju

Latvijas izlase ar rezultātu 0:1 (0:0) piekāpās Slovēnijai.

Vienīgos vārtus spēlē guva Igors Tarasavos, pret kura kāju neveiksmīgi atsitās bumba.

Latvijas izlasi jau sestajā minūtē pēc Andraža Šporara sitiena glāba Pāvels Šteinbors. Mača 14.minūtē savam pretspēlētājam līdzi netika Aljažs Struna, tādējādi nopelnot dzelteno kartīti. Roberts Savaļnieks ātri ievadīja bumbu spēlē, kam gatavi nebija slovēņi. Bumba sākotnēji atdūrās mājinieku aizsardzībā, bet atkārtotu sitienu izdarīja Vladimirs Kamešs, kas arī nenesa rezultātu. Īsi pēc tam pa vārtu pārliktni no aptuveni 17 metriem trāpīja Jasmins Kurtičs, tomēr rezultāts palika neizšķirts 0:0.

20.minūtē Latvijas izlases aizsardzību ar piespēli caur centru no laukuma kreisās puses pārrāva slovēņi, taču Hariss Vukčičs nespēja uzvarēt divcīņā ar Šteinboru. Atlikušajā laikā slovēņi bieži kontrolēja bumbu un vairākkārt centās sev izkārtot ērtākas sitienu pozīcijas, tomēr Latvijas aizsardzība regulāri bija ceļā bumbas lidojumam, spējot nosargāt savus vārtus neskartus. 45 minūtes noslēdzās ar bezvārtu neizšķirtu.

Otrā puslaika astotajā minūtē veiksme piemeklēja slovēņus, jo pēc Josipa Iličiča piespēles soda laukumā, bumbu neredzēja Tarasovs, no kura kājas tā ieripoja vārtos. Mača 64.minūtē Iličičs vēlreiz no laukuma labās malas iecentrēja bumbu Latvijas izlases soda laukumā, bet to līdz galam apstrādāt nespēja Miha Zajčs.

69.minūtē brīvsitienu izpildīt varēja Latvijas izlase, taču Savaļnieka raidījums lidoja krietni virs vārtiem. Divas minūtes vēlāk pēc auta izspēles soda laukumā ar galvu sita Kamešs, tomēr pretinieku vārtsargam šis sitiens problēmas nesagādāja. Īsi pēc tam slovēņi atbildēja ar neprecīzu standartsituācijas izpildi, kas ātrā uzbrukuma iespējas pavēra latviešiem, tomēr slovēņu aizsargs bloķēja piespēli. Nedaudz vairāk nekā desmit minūtes līdz finālsvilpei Vladislavs Fjodorovs nonāca lieliskā sitiena pozīcijā, tomēr viņa sitiens vārtu apakšējā stūrī tika atvairīts.

Mājinieki spēli kontrolēja arī atlikušajā laikā. 87.minūtē ar lielisku piespēli soda laukumā pret vārtsargu tika izvirzīts Iličičs, taču Šteinbors savlaicīgi pameta vārtus un ieņēma pareizu pozīciju pirms izdarītā sitiena. Pēdējās minūtēs slovēņi vēl centās rezultātu dubultot, tomēr tas neizdevās, spēlei noslēdzoties ar minimālu uzvaru 1:0 slovēņu labā.

Latvija vairs nevar izkļūt no apakšgrupas pēdējās pozīcijas, turpretī slovēņiem šajā mačā obligāti bija vajadzīga uzvara, lai saglabātu cerības uz iekļūšanu finālturnīrā.

Latvijas futbolisti ciklu noslēgs otrdien, kad stadionā "Daugava" plkst.21.45 uzņems Austriju.

Latvijas futbolisti, ieskaitot pārbaudes spēles, nav uzvarējuši 17 mačos pēc kārtas, šajā neveiksmju joslā piedzīvojot 12 zaudējumus. Iepriekšējo uzvaru latvieši svinēja pērnā gada jūnijā Baltijas kausa mačā, bet starptautiskajos turnīros līdz šīm pēdējais panākums gūts vairāk nekā pirms diviem gadiem.

Par "vienpadsmit vilkiem" dēvētā komanda kvalifikācijas ciklā zaudējusi visās astoņās spēlēs. Martā Latvija viesos ar 1:3 piekāpās Ziemeļmaķedonijai, bet pēc tam cienījamā mačā ar 0:2 atzina Polijas pārākumu. Nākamās divas spēles notika savā laukumā, kur tika parādīts blāvs sniegums, kā rezultātā piedzīvots 0:3 zaudējums pret Izraēlu un 0:5 - pret Slovēniju. Septembrī viesos ar 0:6 tika piedzīvota sagrāve pret Austriju un savās mājās ar 0:2 zaudēts Ziemeļmaķedonijai. Savukārt oktobrī savā laukumā tika zaudēts 0:3 Polijai un viesos piedzīvota neveiksme 1:3 pret Izraēlu.

Latvijas valstsvienība Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) rangā atrodas necilajā 143.vietā, Slovēnija ieņem 65.pozīciju, bet Austrija - 25.vietā.

Kvalifikācijas turnīra G apakšgrupā pēc astoņām spēļu kārtām Austrija ar 16 punktiem ieņem otro vietu, Slovēnija ar 13 punktiem atrodas trešajā pozīcijā, bet Latvijas valstsvienība, kas ir savu pirmo punktu meklējumos, noslēdz turnīra tabulu tās sestajā vietā.

Martā par Latvijas izlases galveno treneri tika apstiprināts serbu speciālists Slaviša Stojanovičs. Pirms nepilna gada no izlases galvenā trenera amata nolēma atkāpties somu speciālists Miksu Pātelainens, kurš komandu vadīja vien kopš maija jeb mazāk nekā astoņus mēnešus.

Latvijas futbola izlases kandidātu saraksts 2020.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas novembra spēlēm:

vārtsargi - Andris Vaņins ("Zurich", Šveice), Pāvels Šteinbors (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Ozols ("Riga");

aizsargi - Antonijs Černomordijs ("Riga"), Roberts Savaļnieks, Vitālijs Jagodinskis (abi - RFS), Kaspars Dubra ("Oleksandriya", Ukraina), Mārcis Ošs (Neišateles "Xamax", Šveice), Raivis Jurkovskis ("Liepāja"), Igors Tarasovs (Jūrmalas "Spartaks"), Vitālijs Maksimenko (Ļubļanas "Olimpija", Slovēnija);

pussargi - Ritvars Rugins, Oļegs Laizāns, Vladimirs Kamešs (visi - "Riga"), Aleksejs Grjaznovs, Ēriks Punculs (abi - "Valmiera Glass"/ViA), Mārtiņš Ķigurs ("Liepāja"), Andrejs Cigaņiks, Dāvis Ikaunieks (abi - RFS), Ingars Sarmis Stuglis ("Ventspils");

uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Ņidzicas "Termalica", Polija), Roberts Uldriķis ("Sion", Šveice), Vladislavs Fjodorovs ("Riga").