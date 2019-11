"Viņš mira darot to, ko visvairāk mīlēja!" Treniņa laikā iet bojā 27 gadus vecais bokseris Dvaits Ričijs

"Bokseru brālība vienmēr atcerēsies Dvaitu kā vienu no spilgtākajiem boksa talantiem Austrālijā. Viņa cīņas stils atspoguļo arī to, kā viņš dzīvoja," vēsta Džeiks Eliss, piebilstot, ka sportists miris, darot to, ko viņš visvairāk mīlējis.

Par talantīgā boksera nāves iemesliem pagaidām vēl nav zināms, tomēr, kā vēsta laikraksts "The Daily Telegraph", sparinga laikā pret savu tautieti Maiklu Zerafu viņš esot izlaidis sitienu korpusā un pēc tam zaudējis samaņu. Negadījumā ieradušies neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķi nespēja glābt sportista dzīvību.

27 gadus vecais Dvaits "Kovbojs" Ričijs tika uzskatīts par vienu no talantīgākajiem Austrālijas bokseriem. (Foto: Instagram @dwightcowboyritchie)

Ričijs sacensībās startēja vidējā svara kategorijā - līdz 69,85 kilogramiem. Viņš Starptautiskās boksa federācijas (IBF) versijā ieņēma augsto devīto vietu. Savu pēdējo cīņu "Kovbojs" aizvadīja šī gada 14. augustā, kad pēc tiesnešu lēmuma atzina krievu boksera Tima Czju (Slavenā krievu boksera Konstantīna Czju dēla) pārākumu.

Labvēļi sākuši ziedojumu vākšanu Ričija ģimenei, kas palikusi bez apgādnieka. Bokserim bija trīs bērni.