Elīnai Dikeulaku vēl viena individuāli sekmīga spēle Turcijā

ASKI savā laukumā ar rezultātu 80:96 (14:19, 23:22, 15:28, 28:27) piekāpās Kajseri "Bellona Basketbol".

Dikeulaku laukumā devās pamatsastāvā un 33 minūtēs un 31 sekundē guva 23 punktus, realizējot piecus no septiņiem divpunktu metieniem, trīs no sešiem trīspunktniekiem un četrus no sešiem soda metieniem. Tāpat viņa deviņas reizes rezultatīvi piespēlēja, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, trīsreiz kļūdījās un izprovocēja septiņus pretinieču pārkāpumus. Lai arī Latvijas basketboliste spēli pabeidza ar +/- rādītāju -11, lietderības koeficients viņai bija 29.

Rezultatīvākā mājiniecēm ar 27 punktiem bija Daniela Adamsa, kura izcīnīja arī astoņas bumbas zem groziem. Uzvarētāju rindās 29 punkti un deviņas atlēkušās bumbas Kenedijai Burkai, bet Šekobijai Bārbijai 20 punkti un 10 izprovocētas personiskās piezīmes.

Ar bilanci 1-3 Adanas klubs līgā ieņem septīto vietu 13 komandu konkurencē, bet šodienas pretinieces ar divām uzvarām trīs spēlēs ir pakāpušās uz sesto vietu. Aijas Putniņas pārstāvētā Ankaras "Čankaja Universitesi" ar diviem zaudējumiem divās spēlēs ieņem pēdējo vietu.

Adanas komanda iepriekšējā sezonā Turcijas līgā ieņēma 11.vietu un šosezon nespēlēs nevienā no Eiropas klubu turnīriem.

Pērn par Turcijas čempionēm jau otro gadu pēc kārtas tika kronētas "Fenerbache Oznur Kablo" basketbolistes.