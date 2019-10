Jau ziņots, ka 27.februārī Austrijā, kur norisinājās pasaules čempionāts, dopinga lietas ietvaros tika aizturēti pieci distanču slēpotāji. No Igaunijas tika aizturēti Andreass Vērpalu un Karels Tammjervs, kuri atzinās asins pārliešanā, tāpat negodīgos nodarījumos atzinās Makss Hauke un Baldaufs no Austrijas, kā arī Aleksejs Poltoraņins no Kazahstānas. Vēlāk arī Igaunijas slēpotājs Algo Kerps atzinās, ka arī bijis starp dalībniekiem aizliegtā asins pārliešanā, lai tādējādi uzlabotu savus rezultātus.

Turpinoties lietas izmeklēšanai Insbrukas prokurori pauda pārliecību, ka arī Baldaufs piedalījies asins pārliešanā no 2016.gada līdz pat februārim, kad noritēja pasaules čempionāts Austrijā.

Abi Austrijas sportisti Hauke un Baldofs šī gada jūnijā saņēma četru gadu diskvalifikāciju no Austrijas antidopinga komisijas. Slēpotāji vēlāk publiski norādīja, ka nelegālās procedūras veikuši pie bēdīgi slavenā Vācijas ārsta Marka Šmita, kura dzīvesvietā augustā tika veikta kratīšana.

Tāpat Baldofs paziņojis, ka sportā vairs neatgriezīsies.