Pirmo divu vietu īpašnieces palikušas nemainīgas - ASV un Spānija. Tomēr pēc triumfa šī gada Pasaules kausā (PK), spāņi sadeldējuši lielo punktu starpību un patlaban no pirmās vietas atpaliek par nieka 55 punktiem.

Tikmēr par astoņām vietām rangā pacēlusies Austrālija, kas no 11.pozīcijas pacēlās uz trešo. Ceturtā šobrīd ir PK fināliste Argentīna, bet Francija zaudējusi divas vietas, ieņemot piekto pozīciju.

Austrālijas lielais kāpums rangā skaidrojams ar PK izcīnītajām uzvarām pār spēcīgākām izlasēm - Franciju un Lietuvu.

FIBA rangā tiek ņemti vērā pēdējo astoņu gadu rezultāti, kas Austrālijai nāk tikai par labu, jo 2016.gada Olimpiādē viņi iekļuva pusfinālā, bet gadu vēlāk izcīnīja uzvaru FIBA Āzijas kausā.

Arī Argentīna piedzīvoja kāpumu rangā, paceļoties par pozīciju, jo divas vietas zaudējusī Francija PK nespēja nopelnīt pietiekami daudz punktu, lai kompensētu austrāliešu un argentīniešu labo sniegumu.

Savukārt Serbijas un Lietuvas izlases rangā zaudējušas divas vietas un ieņem attiecīgi sesto un astoto pozīciju, kamēr tām pa vidu iespraukusies Grieķija, kas pakāpusies par vietu. Arī Krievija pakāpusies par vietu, ierindojoties devītajā pozīcijā, bet Čehijas izlase pēc veiksmīgā starta PK pacēlusies par 14 vietām, noslēdzot labāko desmitnieku.

Tikmēr Latvijas izlase zaudējusi 13 vietas un šobrīd atrodas 28. pozīcijā.

Tāpat vairāk nekā desmit vietu kāpumu piedzīvoja arī vairākas Āfrikas valstis, kuras piedalījās PK, to vidū ir Nigērija, Tunisija un Jordānija.

Savukārt 16 olimpiskās kvalifikācijas turnīra komandām, pievienosies vēl astoņas - Angola un Senegāla no Āfrikas, Meksika un Urugvaja no Amerikas, Ķīna un Koreja no Āzijas, kā arī Horvātija un Slovēnija no Eiropas.

Nākamais FIBA rangs tiks publicēts februārī. Rangā tiek ņemti vērā vienīgi tie rezultāti, kas sasniegti oficiālajos FIBA turnīros pēdējo astoņu gadu laikā.