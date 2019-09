Abi latvieši startēja vienā pusfinālā, kuru Nitišs sāka no otrās starta rindas, bet Baumanis - no trešās rindas. Startā nevienam no latviešiem neizdevās iekļūt pirmajā trijniekā, kamēr vadībā bija brāļi Hanseni.

Nitišs jau pirmajā aplī devās Džokera aplī, kā rezultātā atkāpās uz piekto vietu uzreiz aiz Baumaņa. Turpinājumā trasē apdzīšanas nenotika, bet Baumanis Džokera aplī devās priekšpēdējā aplī. Uzvaru svinēja Timijs Hansens, otrais bija viņa brālis Kevins, bet trešo vietu guva krievs Timurs Timerzjanovs - šī trijotne iekļuva finālā.

Nitišs finišēja ceturtais, piektais bija ungārs Kristiāns Sabo, bet Baumanis samierinājās ar sesto vietu.

No otra pusfināla ceļazīmes uz finālu izcīnīja norvēģis Andrēass Bakerūds, soms Niklass Grenholms un brits Laiems Dorans.

Jau ziņots, ka kvalifikācijā Nitišs bija sestais, bet Baumanis ar 12.vietu tikai caur adatas aci iekļuva pusfinālā.

Prestižajā "SuperCar" klasē Baumanis šosezon pārstāv STARD komandu, bet Nitišs brauc "GRX Taneco" vienībā.

Baumanis posmā Norvēģijā izcīnīja trešo vietu, bet Kanādā bija otrais, kamēr Nitišs bija trešais Zviedrijā.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc astoņiem posmiem līderis ar 160 punktiem ir norvēģis Andrēass Bakerūds, kuram ar 158 punktiem seko abi brāļi Timijs un Kevins Hanseni. Ceturtais ar 135 punktiem ir Niklass Grēnhelms, bet Baumanis ar 120 punktiem atrodas piektajā pozīcijā. Savukārt Nitišs ar dalību divos posmos iekrājis 26 punktus un atrodams 17.pozīcijā.

Pasaules čempionātā šogad kopumā būs desmit posmi. Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, seriālu pametušas vairākas rūpnīcas komandas, kā arī iepriekšējo gadu vadošie piloti.

Šajā nedēļas nogalē Biķerniekos notiek arī sacensības Eiropas čempionāta "SuperCar" un "Super1600" klasēs. Eiropas čempionāta "SuperCar" ieskaitē cīnījās Jānis Veģeris, kurš kvalifikācijā palika pēdējā, 15.vietā.

Posms Latvijā divus gadus saņēma balvu kā vislabāk sarīkotās pasaules rallijkrosa čempionāta sacensības, kā arī divas reizes saņēmis Latvijas Gada balvu sportā nominācijā "Gada sporta notikums". Tiesa, šobrīd Latvijas posmam nav valsts atbalsta licences iegādei, tāpēc tā nākotne ir miglā tīta.