Pēc 15 pavadītiem gadiem NBA Livingstons paziņo par karjeras beigām

Spēlētājs ar paziņojumu nāca klajā savā "Instagram" profilā.

"Pēc 15 pavadītiem gadiem NBA esmu sajūsmināts, bēdīgs, pateicīgs un laimīgs - viss vienā elpas vilcienā. Grūti aprakstīt tās emocijas, kas bija nepieciešamas, lai sasniegtu visus savus mērķus. Man bija lemts būt šeit," vēstīja spēlētāja ieraksts. "Ikviens, kurš reiz ir pārspējis noteiktās izredzes zinās, cik daudz tas no tevis prasa mentāli un fiziski, lai atkal atgrieztos virsotnē. Tāpat tas arī iedvesmo citus."

"Gūtais savainojums deva man iespēju pierādīt sev un arī pasaulei, ka konkrēti apstākļi nenoteiks manu dzīvi. Vislielāko gandarījumu pa visiem šiem gadiem man sniegs apziņa, ka manas vērtības, raksturs un liktenis tika testēti, tomēr es biju neatlaidīgs," piebilda sportists.

Tāpat Livingstons neaizmirsa arī par cilvēkiem, kuri viņu pamudinājuši uzsākt spēlētāja karjeru.

"Milzumliels paldies maniem vecākiem un vecvecākiem, kuri man regulāri teica, lai eju un ņemu to lielo bumbu. Paldies vectēvam, kurš man parādīja, ka dzīvē ir arī citas lietas bez basketbola. Maniem onkuļiem, kuri mani audzināja kā paša dēlu. Tāpat paldies arī manai sievai un bērniem - mūsu nākotne būs spožāka nekā pagātne, ko es pats neredzētu, ja vien man blakus nebūtu jūsu," pateicības vārdus saviem tuvākajiem veltīja Livingstons.

"Paldies visiem treneriem, komandas biedriem, apkalpojošajam personālam un citiem, kuri man palīdzējuši šajā garajā ceļā. Pateicība faniem, kuri mani iedvesmoja un atbalstīja. Labākā dāvana, ko varam dot citiem, ir darbs otra labā," atzīmēja bijušais basketbolists.

Livingstona iespaidīgo karjeru, kurā viņš pamanījās atgriezties pēc smagas traumas, kas vienubrīd pat draudēja ar kājas amputāciju, atzīmēja arī "Warriors" ģenerālmenedžeris Bobs Maiers.

"Šona karjera ir viens no visu laiku iedvesmojošākajiem stāstiem profesionālā sporta vēsturē. Visi tie pārdzīvojumi un ciešanas, kam viņš gāja cauri jau karjeras pašā sākumā, tikai liecina par to, cik liels profesionālis viņš ir. Livingstons sevī iemieso visu, ko varētu vēlēties no profesionāla sportista, bet vēl vairāk - no cilvēka," sportistam komplimentus veltīja Maiers.

"Esam pateicīgi, ka viņš bija daļa no mūsu komandas vairāk nekā piecus gadus, kuru laikā viņš kļuva par trīskārtēju NBA čempionu. Tāpat viņš bija viens no šīs leģendārās komandas atslēgas spēlētājiem. Jaunajā dzīves lappusē novēlam viņam tikai to labāko," teica ģenerālmenedžeris.

Livingstons NBA draftā tika izraudzīts 2004.gadā ar kopējo ceturto numuru, bet līgā viņš kopumā aizvadīja 15 sezonas, trijās no tām kļūstot par čempionu. Visspilgtāk spēlētājs paliks atmiņā kā viens no visu laiku produktīvākajiem rezervistiem, kā arī fakts, ka viņš pēc 2006./07.gada sezonā piedzīvotā ceļgala savainojuma spēja atgriezties laukumā.

Spēlētājam bija nepieciešami teju vai divi gadi, lai atgrieztos NBA laukumos, tomēr viņš to paveica, 2008./09.gada sezonā četras spēles aizvadot Miami "Heat" rindās. Tajā pašā sezonā viņš devās uz Oklahomositijas "Thunder", bet jau nākamajā gadā viņš pievienojās Vašingtonas "Wizzards".

2010./11.gadā viņš jau bija Šārlotes "Hornets" (tolaik "Bobcats") spēlētājs, bet gadu vēlāk sezonu aizvadīja Milvokī "Bucks". Nākamajā sezonā viņš atkal uz brīdi pievienojās "Wizards", bet vēlāk jau Klīvlendas "Cavaliers", savukārt 2014.gadā Livingstons ieradās "Warriors" komandā.

Viņš ir tikai otrais spēlētājs NBA vēsturē, kurš pārstāvējis piecas dažādas komandas, kurām izdevies iekļūt izslēgšanas spēļu finālā. Šis sasniegums ir zīmīgs ar to, ka Livingstons katrā no šīm finālsērijām arī devās laukumā.

Karjeras laikā Livingstons vidēji spēlē guva 6,3 punktus, trīs piespēles un izcīnīja 2,4 atlēkušās bumbas. Spēlētājs laukumā kopumā devās 833 spēlēs.