Turnīrā ar piekto numuru izliktās Bartone un Seļehmeteva finālā ar rezultātu 7-5, 7-6 (8:6) pārspēja francūzietes Obānu Drogē un Selēnu Janicijeviču.

Bartone ir otrā Latvijas tenisiste, kura ieguvusi "Grand Slam" junioru turnīra titulu. Pirms pieciem gadiem Vimbldonā vienspēlēs trofeju ieguva Aļona Ostapenko.

Bartone un Seļehmeteva dubultspēļu sacensību pirmajā ar 6-1, 6-0 sagrāva indonēzieti Prisku Madelinu Nugroho un austrālieti Enerliju Pulosu, bet otrajā kārtā ar 6-3, 6-4 pārspēja Džoannu Garlendu no Taivānas un Manančaju Savangkevu no Taizemes. Turpinājumā ceturtdaļfinālā Latvijas/Krievijas duets ar rezultātu 7-5, 6-4 pārspēja sacensību favorītes Aleksu Noelu un Diānu Parī no ASV, kurām bija piešķirts pirmais numurs, bet pusfinālā ar rezultātu 7-5, 2-6, 10:7 pusfinālā uzveica japānieti Nacumi Kavaguči un Adriennu Naģu no Ungārijas, kuras otrajā kārtā pieveica citas Latvijas juniores Darjas Semeņistajas pāri.

Semeņistaja dubultspēlēs apstājās otrajā kārtā, bet Kārlis Ozoliņš - pirmajā kārtā.

Vienspēlēs no Latvijas trijotnes pirmo kārtu pārvarēja tikai Bartone, kura apstājās ceturtdaļfinālā.

Bartone pērn ASV debitēja "Grand Slam" junioru turnīros, apstādamās otrajā kārtā. Šogad Austrālijā viņa sasniedza ceturtdaļfinālu, Francijā cieta zaudējumu astotdaļfinālā, bet Vimbldonā nepārvarēja pirmo kārtu.