Arizonas "Coyotes" paraksta 8 gadu līgumu ar nākotnes cerību Kelleru

"Man ļoti patīk tā grupa, kas mums ir šeit Arizonā, tāpēc vēlējos būt šeit tik ilgi, cik vien iespējams," teica 21 gadus vecais hokejists. "Šeit ir patīkami spēlēt, tāpat mīlu Arizonas fanus un virzienu, kurā dodamies kopā kā komanda."

Ja spēlētājs nebūtu panācis vienošanos līdz šīs sezonas beigām, pēc tās viņš kļūtu par ierobežoti brīvo aģentu.

"Mans aģents un kluba ģenerālmenedžeris Džons Čaika nonāca pie sarunām, kuras likās interesantas arī man. Labāk noslēdzu līgumu tagad, nevis gaidu," priecīgs par savu nākotni bija Kellers. "Nevaru vien sagaidīt jauno sezonu, par kuru nu jau man vairs nav jāsatraucas."

Gandarīts par spēlētāja pievienošanos klubam bija arī Čaika.

"Kleitons ir elites līmeņa spēlētājs visā šī vārda nozīmē. Viņš ir ne tikai lielisks spēlētājs, kurš apveltīts ar izcilām uzbrucēja dotībām, Kellers ir arī neatlaidīgs cilvēks," komplimentus spēlētājam veltīja Čaika. "Priecājamies, ka viņš noticēja komandas vīzijai, tādējādi kļūstot par vienu no tās svarīgākajiem spēlētājiem."

Spēlētājs NHL draftā tika izraudzīts 2016.gadā ar kopējo septīto numuru, bet kopš tā laika viņš līgā nospēlējis 167 mačus, kuros izcēlies ar 114 rezultativitātes punktiem (37+77). 2017./18.gada sezonā viņš bija viens no Kaldera balvas finālistiem (piešķir labākajam jaunajam spēlētājam), jo debijas sezonā 82 spēlēs izcēlās ar 65 rezultativitātes punktiem (23+42).

Pērnajā sezonā Kellers 82 spēlē izcēlās ar 47 rezultativitātes punktiem (14+33).

"Coyotes" aizvadītajā sezonā tikai par četru punktu tiesu atpalika no Kolorado "Avalanche", kas kā pēdējā no Rietumu konferences iekļuva izslēgšanas spēlēs. Komanda par Stenlija kausu nav cīnījusies jau kopš 2012.gada, bet šajā starpsezonā maiņas darījumos no Pitsburgas "Peunguins" un "Avalanche" iegūti attiecīgi Fils Kesels un Karls Sēderbergs.