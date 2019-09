Nadals astoto reizi spēlēs "US Open" pusfinālā, kurā tiksies ar Beretīni

Turnīrā ar otro numuru izliktais Nadals ar rezultātu 6-4, 7-5, 6-2 pieveica Djego Švarcmanam no Argentīnas (ATP 21.), kuram sacensībās bija piešķirts 20.numurs.

Zīmīgi, ka spēles pirmajos divos setos Nadals ātri vien panāca drošu pārsvaru, attiecīgi 4-0 un 5-1, tomēr turpinot spēli pretinieks ikreiz spēja veikt atzīstamu atspēlēšanos.

Argentīniešu tenisists Djego Švarcmans. (Foto: AP/Scanpix)

"Pieļāvu dažas kļūdas, taču tagad esmu neizsakāmi laimīgs par to, kā savācos grūtajās situācijās, pieņemot pareizos lēmumus," pēc panākuma teica spānis. "Tikšana pusfinālā man ir ļoti nozīmīga."

Nadals "US Open" pusfinālā spēlēs jau astoto reizi, bet kopumā "Grand Slam" turnīros viņam tas izdevies jau 33.reizes. Pusfinālā viņa pretinieks būs itālis Beretīni (ATP 25.), kurš ar rezultātu 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6 (7:5) pārspēja francūzi Gaēlu Monfisu (ATP 13.), kurš sacensībās bija izlikts ar 13.numuru. Itālim "US Open" piešķirts 24.numurs.

"Šobrīd neatminos nevienu punktu no spēles - vienīgi mačpunktu," pēc uzvaras emocijām vaļu ļāva itālis. "Fantastiska spēle. Esmu ļoti priecīgs un nezinu, ko lai citu saku. Man paveicās, ka tiku līdz mača punktiem, kurus viņam iegūt neizdevās. Vienmēr ir labāk, ja tiec pie šādām iespējām."

"Esmu ļoti lepns ar sevi, jo spēles laikā visu laiku koncentrējos nākamajam punktam," par aizvadīto spēli stāstīja Beretīni.

Itāļu tenisists Mateo Beretīni. (Foto: AFP/Scanpix)

Beretīni kļuvis par pirmo itāli kopš 1977.gada, kuram izdevies iekļūt "US Open" pusfinālā.

Spānijas tenisists ir vienīgais no lielā trijnieka - vēl arī Rodžers Federers un Novaks Džokovičs -, kurš turpina dalību turnīrā, kamēr otrā pusfinālā spēlēs Daniils Medevedevs no Krievijas (ATP 5.) un Gregors Dimitrovs no Bulgārijas (ATP 78.).

Krievijas tenisists šogad aizvada lielisku sezonu, jo šovasar viņam pirmo reizi izdevās ielauzties starp desmit spēcīgākajiem pasaules tenisistiem, bet vasaras noslēgumā viņš jau debitēja labāko pieciniekā.

Abi pusfināla mači notiks piektdien.

Pēdējais sezonas "Grand Slam" turnīrs norisināsies līdz nākamajai svētdienai.

Tenisisti "US Open", kas norisinās uz cietā seguma, cīnās par 57,24 miljonu dolāru (nepilnu 52 miljonu eiro) lielu balvu fondu.