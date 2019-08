Porziņģa pēdējais ieraksts sociālajos ("Instagram" kontā publicētā bilde) nav atstājusi vienaldzīgu teju nevienu kārtīgu basketbola fanu un pat visus Ziemeļamerikas vadošos sporta medijus (ESPN, "Bleacher Report", TNT, TMZ, "NY Post" un daudzus citus). Kristapa ķermeņa attīstība ir redzama pat ar neapbruņotu aci, tad nu arī teju visi basketbolu aprakstošie Ziemeļamerikas mediji sāka sacensties asprātībās par Kristapa sasniegumiem trenažieru zālē.

Pats Kristaps gan bildei kā komentāru pierakstījis vien to, ka bildes autors esot izvēlējies īsto kadra leņķi. Tomēr viņš pamanās arī uzteikt savu fiziskās sagatavotības treneri un fizioterapeitu Manolo Valdivieso par paveikto treniņos.

Kristaps Porzņģis cītīgi svīst svaru zālē. (Foto: Instagram @kporzee )

Sociālajos tīklos gan lietotāji, gan prestiži mediji operatīvi jau bija sameklējuši bildi ar Porziņģi pirms četriem gadiem un Kristapu tagad. Atšķirība ir pamanāma! Tikmēr citi asprātīgākie vēlreiz Latvijas basketbola spīdekli salīdzinājuši ar zviedru aktieri Dolfu Lundgrēnu un kulta filmā "Rokijs 4" viņa attēloto Ivanu Drago, kas varētu būt tranformāciju turpinājums.

Tikmēr citi saskatījuši līdzību starp latvieti un labu viņa paziņu grieķu supertalantu Janni Adetokunbo, kurš tika atzīts par pagājušajās NBA regulārās sezonas vērtīgāko spēlētāju. Arī "grieķu ķēma" ķermeņa transformācijas pēdējo gadu laikā bijušas vairāk nekā iespaidīgas. Izskan pat runas, ka Kristaps varētu virzīties tajā virzienā.

Sava kādreizējā līdera transformācijas, protams, pamanījuši ir arī Ņujorkas mediji, kuriem diezgan kremt, ieraugot šādu acīmredzamu progresu.

Porziņģi daži tiešām sāk uztvert kā biedu visa NBA mērogā.

Plašu rezonansi Latvijā un daudzviet pasaulē izraisīja 12. maija vakarā internetā tika ievietots video, kurā redzams kā pie kāda naktslokāla Liepājā Porziņģim pārsista uzacs un saplēsts krekls. Lai noskaidrotu precīzus notikušā apstākļus kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma nodaļas par noziegumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību. Kriminālprocess sākts par faktu, nevis konkrētu personu.

Minētajā Krimināllikuma nodaļā ir vairāki likuma panti, kas paredz kriminālatbildību par dažādiem noziegumiem, piemēram, huligānismu. Likumsargiem ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka vairākas personas savstarpēji konfliktēja un vizuāli bija redzams, ka ir cietuši cilvēki. Lai izšķirtu konfliktu, Valsts policijas amatpersonām bija jāpielieto speclīdzekļi - piparu gāze. Kad konflikts tika izšķirts, divas 1994. un 1992. gadā dzimušas personas tika nodotas mediķiem apskatei. Porziņģis ir dzimis 1995. gadā.

Tobrīd notikuma vietā cietušie atteicās no policijas palīdzības un iejaukšanās. Savukārt pats Porziņģis aplikācijā "WhatsApp" nopludinātā audio ziņojumā skaidroja, ka viņa draugu lokam un pašam uzbrukuši cilvēki, izraisot kautiņu. Pats basketbolists un viens no viņa draugiem esot saņēmuši sitienu pa galvu, tomēr pēc tam Porziņģis esot notvēris vienu no konflikta iesaistītajiem un pārmācījis viņu. "Pēc tam cēlos un vienu [sitienu] man labi trāpīja - pārsita pieri, visa seja asiņaina, bet citādāk viss kārtībā. Roku nedaudz "sačakarēju", bet būs labi." Tomēr pat vairākus mēnešus pēc notikušā Kristaps uz savainotās rokas nesāja speciālu aizsargu.

Savukārt šī gada pavasarī ASV medijos parādījās ziņas, ka Porziņģis tiek apsūdzēts pirms vairāk nekā gada veiktā izvarošanā, tomēr latvieša pārstāvji it kā cietušo sievieti vaino naudas izspiešanā. Informāciju par apsūdzībām izvarošanā sestdien publicēja laikraksts "The New York Post", kas jau iepriekš nav vairījies no neviennozīmīgu rakstu publicēšanas tieši Porziņģa sakarā. Medijs ziņoja, ka latvietis pēc liktenīgās pagājušā gada .

7 .februāra NBA spēles pret Milvoki "Bucks", kurā vēl tā brīža Ņujorkas "Knicks" spēlētājs guva smagu ceļgala savainojumu, uz savu dzīvokli Manhetenā uzaicinājis savu kaimiņieni un viņu izvarojis. Šādas liecības Ņujorkas policijai sniegusi pati sieviete, bet varasiestādes ir uzsākušas izmeklēšanu. Incidents noticis 7.februārī, bet Porziņģis esot cietušo apmeklējis viņas dzīvoklī aptuveni plkst.2 naktī un uzaicinājis uz saviem apartamentiem, turklāt viņa tam piekritusi. Savukārt ciemošanās laikā Latvijas basketbolists viņu esot izvarojis.

Pašlaik gan nekādu tālāku ziņu par virzību šajā lietā nav bijis.

Jauns.lv jau ziņoja, ka Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Dalasas "Mavericks" jūlijā oficiāli paziņojusi, ka tā panākusi vienošanos ar Porzinģi. Lai arī kluba noteikumi un līguma nosacījumi neatļauj izpaust darījuma detaļas, Ziemeļamerikas mediji jau iepriekš ziņoja, ka līgums parakstīts uz pieciem gadiem 158 miljoni dolāru (139 miljoni eiro) vērtībā, kas kļuvis pārliecinoši lielākais līgums Latvijas sporta vēsturē.

Iepriekš apjomīgākais līgums Latvijas sporta vēsturē piederēja nu jau bijušajam NBA basketbolistam Andrim Biedriņam, kurš 2008. gadā ar Goldensteitas "Warriors" vienojās par sešu gadu kontraktu 62 miljonu dolāru vērtībā.

Porziņģis pašlaik ir pilnībā atlabis no smagas ceļgala traumas, ko viņš guva pagājušā gada februārī. Šogad janvārī ievērojamā maiņas darījumā no Ņujorkas "Knicks" viņš nokļuva "Mavericks" komandā. Jau neilgi pēc maiņas Dalasas kluba vadība neslēpa, ka ar Latvijas basketbolistu rēķinās ilgtermiņā.

Latvietis nav spēlējis kopš 2018.gada 6.februāra, tomēr pēdējos mēnešos paudis apņēmību būt gatavs jau ar pirmssezonas nometnes pirmo dienu.

"Knicks" klubs Porziņģi izvēlējās 2015.gada draftā ar kopējo ceturto numuru. Līdz šim viņš savas NBA karjeras laikā 186 spēlēs vidēji iemetis 17,8 punktus un izcīnījis 7,1 atlēkušo bumbu. 2017./2018.gada sezonā viņš 48 spēlēs caurmērā guva 22,7 punktus, izcīnīja 6,6 atlēkušās bumbas un bloķēja 2,4 metienus.