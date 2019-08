Neimaru savā sastāvā vēlas iegūt arī Madrides "Real"

Neimars jau vairākus mēnešus ir paudis vēlmi pamest savu līdzšinējo vienību Parīzes "Saint-Germain" (PSG), jo vēlas atgriezties savā bijušajā komandā "Barcelona", tomēr abu klubu pārstāvji aizvien nav spējuši rast kopsaucēju pasaules dārgākā futbolista sakarā.

Tikmēr Spānijas prese piektdien ziņoja, ka interese par Neimara piesaisti esot arī Madrides "Real", kas ir "Barcelona" lielākā konkurente. Madrides komanda šādu soli pamatojusi ar Anglijas transfēru loga aizvēršanos, kas nozīmē, ka klubam tā arī neizdevās savas rindas papildināt ar Mančestras "United" spēlētāju Polu Pogbā, par kuru klubs interesējās starpsezonā.

Sporta laikraksts AS vēsta, ka PSG Neimaram piedāvājusi doties uz Madridi, ar kuru klubs ir gatavs vienoties par darījumu, ja vien "Real" būs gatavi maksāt 222 miljonus eiro, kas par futbolistu tika samaksāti 2017.gadā, kad viņš pārnāca no "Barcelona". PSG ir arī gatava citiem nosacījumiem - "Real" samaksā pusi no šīs summas, bet darījumā iekļauj vēl vairākus futbolistus.

Šāds notikumu pavērsiens nozīmē, ka divas lielākās Spānijas komandas pašlaik cīnīsies par to, lai līdz 2.septembrim noslēgtu līgumu ar Neimaru. Tieši šajā datumā noslēdzas Spānijas futbola transfēru logs.

Barselonas laikraksts "Mundo Deportivo" ziņo, ka futbolists savu lēmumu pieņemšot vien pēc 20.augusta, kad "Barcelona" vienība būs izteikusi savu gala piedāvājumu. Tiek lēsts, ka futbolists PSG rindas pametīšot jebkurā gadījumā, tomēr nākamā darba vieta vēl ir neskaidra.

Laikraksts gan atzīmē, ka lielākas iespējas noslēgt līgumu ar futbolistu esot "Barcelona", jo pats Neimars iepriekš jau paziņojis, ka atkal vēlētos spēlēt kopā ar saviem draugiem Lionelu Mesi un Luisu Svaresu. Tomēr arī "Real" izredzes neesot tik vājas, jo Neimara galvenais mērķis ir pamest PSG, nevis pievienoties "Barcelona".

Darījumā starp "Barcelona" un PSG varētu tikt iekļauti Luka Modričs un Filipe Koutinju, kurš šonedēļ noraidījis piedāvājumu no Totenhemas "Hotspur", kā arī jau iepriekš tika minēts šī darījuma sakarā.

"Kopš šī brīža gala lēmums pieder Neimaram," raksta "Mundo Deportivo". "Barselonas komanda vēlas, lai Neimars par savu vēlmi atgriezties Katalonijas komandā paziņo publiski, tomēr, ja PSG nespēs vienoties ar "Barcelona", futbolists Parīzē būs iestrēdzis vēl uz gadu."

Spānijas laikraksts uzsvēra, ka, lai arī kurai vienībai pievienosies Neimars, zaudējušais klubs saņems ļoti lielu triecienu no sava pretinieka rokas.