Turnīra pirmais numurs Sevastova (WTA 11.) otrajā setā ar 6-7 (3:7), 6-2, 6-4 pārspēja slovēnieti Dalilu Jakupoviču, kura reitingā atrodama 147.vietā.

Otrais mačs Jūrmalas kortos latvietei neiesākās tik veiksmīgi kā dienu iepriekš, jo pretiniece spēja nobreikot Sevastovu pie viņas pirmās serves, panākot 2-0. Turpinājumā latviete atbildēja ar to pašu, bet jau nākamajā geimā slovēniete vēlreiz lauza Sevastovas servi, panākot 3-1. Sestajā geimā, esot iedzinējos ar 1-4, Latvijas pirmā rakete spēlēja droši pie 30:15 saīsinot sitienu, kas padevās rezultatīvs, bet ar nākamo servi izdevās pietuvoties, panākot 2-4. Uzvaras gājienu Sevastova turpināja arī septītajā geimā, kad vairākkārt piespieda pretinieci kļūdīties, sasniedzot jau minimālu deficītu 3-4, bet nākamajā izspēlē pie savas serves, izdarot arī saīsināto sitienu, panākts 4-4.

Veiksmīga padevās arī pirmā seta otrā puse, kurā Sevastovas pretiniece trīs reizes spēja panākt neizšķirtu, tomēr latviete ar otro breikbumbu lauza pretinieces servi, iegūstot iespēju servēt par uzvaru setā. Latviete ātri vien panāca 30:0, bet turpinājumā kļūdījās un rezultāts kļuva 40:40, taču pēc garām izspēlēm pārsvaru ieguva slovēniete, uzvarēdama geimu. Saspringtais mačs nonāca līdz taibreikam, kurā pirmo pārsvaru ar 4:1 ieguva slovēniete, kura turpinājumā Sevastovai ļāva iegūt vien divus punktus, uzvarot taibreikā ar 7:3.

Otrajā setā slovēniete jau pie pirmās iespējas gribēja lauzt Sevastovas servi, tomēr latviete to nosargāja, tāpat kā otro servi, kurā pretiniece ieguva vēl vienu breikbumbu. Lielisku aizsardzību Sevastova demonstrēja arī ceturtajā geimā, kad panāca 40:15, bet brīdi vēlāk jau lauza pretinieces servi, panākot cerīgo 3-1. Pie savas serves latviete izpildīja gan saīsināto sitienu, gan raidīja bumbiņu laukuma stūros, kas ļāva iegūt jau lielāku pārsvaru 4-1. Mača turpinājumā pie savas serves izdevās panākt 5-2, bet astotajā geimā jau otro reizi šajā setā izdevās lauzt pretinieces servi, precīzi sitot pa sāna līniju, kas ļāva panākt 6-2.

Trešajā setā abas spēlētājas visai ātri guva uzvaras pie savas serves, līdz Sevastova ceturtajā geimā piespieda pretinieci kļūdīties, panākot 3-1. Slovēniete gan nenokāra galvu un nākamajā izspēlē atbildēja ar to pašu - lauzta pretinieces serve, bet sestajā geimā ar precīziem sitieniem gar sāna līniju panāca neizšķirtu 3-3. Neapturama Jakupoviča bija arī septītajā geimā, kad ātri vien panāca 40:0, iegūstot trīs breikpunktus. No tiem divus Sevastova atspēlēja, bet trešais mēģinājums bija nesekmīgs, nonākot iedzinējos ar 3-4. Astotajā geimā Jakupoviča nebija apmierināta ar tiesneša pieņemto lēmumu, par to, ka bumbiņa bijusi autā, kas, visticamāk, ietekmēja viņas sniegumu turpmākajā izspēlē, jo ar ceturto breikpunktu latviete izlīdzināja rezultātu.

Sevastova nākamajā geimā pie savas serves guva drošu panākumu, bet brīdi vēlāk neapmierinātā slovēniete pieļāva divas kļūdas nonākot iedzinējos ar 0:30. To gan izdevās izlabot, iegūstot neizšķirtu 40:40, bet nākamajās divās izspēlēs slovēniete divreiz sita autā, Sevastovai svinot uzvaru ar 6-4.

Par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Sevastova nopelnīja 60 WTA ranga punktus.

Iepriekš Jūrmalas turnīra vienspēles Sevastova ar 6-2, 6-1 uzveica Krievijas sportisti Varvaru Fļinku (WTA 128.), tikmēr slovēniete pirmajā kārtā ar 6-3, 7-6 (7:5) pārspēja rumānieti Anu Bogdanu, kura rangā ir 126.pozīcijā.

Abas tenisistes līdz šim tikušās vienu reizi, kad pērn Bukarestes "International" turnīra pirmajā kārtā ar 4-6, 6-2, 7-6 (3:1) pārāka bija latviete.

Sevastova šosezon aizvadījusi 36 mačus, izcīnot 21 panākumu, tomēr pagājušajā nedēļā Bukarestes "International" raudzes turnīrā neizdevās aizstāvēt pērn izcīnīto titulu. Tikmēr Jakupoviča aizvadījusi 28 spēles, kurās izcīnītas vien deviņas uzvaras. Tomēr šosezon sportiste ne reizi nav spēlējusi sacensību ceturtdaļfinālos.

Aģentūra LETA iepriekš jau ziņoja, ka trešdien dubultspēļu pirmajā kārtā Aļona Ostapenko (WTA 31.) un viņas pāriniece Gaļina Voskobojeva (WTA 41.) no Kazahstānas ar 5-7, 6-0, 10:8 guva panākumu pār Diānu Marcinkēviču (WTA 247.) un Vivianu Heiseni (WTA 224.) no Vācijas. Tikmēr vienspēļu turnīra otrajā kārtā pirmo reizi WTA turnīros spēlēs Marcinkēviča, bet Kamilla Bartone un Daniela Vismane nepārvarēja kvalifikācijas turnīru. Tāpat Bartone, spēlējot duetā ar krievieti Kseniju Aļošinu, pirmās kārtas mačā ar 2-6, 1-6 cieta neveiksmi pret kanādieti Šāronu Fišmanu un serbieti Ninu Stojanoviču.

Latvija šāda līmeņa WTA sacensības uzņem pirmo reizi vēsturē. Turnīra rīkotāja ir Krievijas sporta mārketinga aģentūra "ONE SGM", bet iepriekš šīs sacensības tika rīkotas Maskavā, tomēr pērn nolemts tās pārcelt uz Jūrmalu.

"Baltic Open" turnīrā tenisistes cīnīsies par 250 000 dolāru (223 000 eiro) balvu fondu, turklāt uzvarētāja iegūs 280 WTA ranga punktus.