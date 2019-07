Itālijas riteņbraucējs Mateo Trentins no "Mitchelton-Scott" vienības. (Foto: EPA/Scanpix)

Itālis Trentins izcīna trešo panākumu šī gada "Tour de France" posmos; Skujiņam augstā devītā vieta

Itālijas riteņbraucējs Mateo Trentins no "Mitchelton-Scott" vienības trešdien izcīnīja jau trešo uzvaru kādā no šī gada prestižā daudzdienu velobrauciena "Tour de France" posmiem, kamēr latvietis Toms Skujiņš no "Trek-Segafredo" komandas izcīnīja augsto devīto vietu.