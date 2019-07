Kurucam vēl viens sekmīgs sniegums NBA Vasaras līgā

"Nets" komanda tikmēr savā otrajā turnīra mačā ar 74:58 (21:14, 16:19, 17:15, 20:10) pārspēja Horvātijas basketbolistus.

Kurucs šajā spēlē laukumā pavadīja 23 minūtes un 56 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no četriem divpunktu metieniem, divus no četriem trejačiem un vienu no diviem "sodiņiem".

Tāpat Latvijas basketbolista rēķinā trīs atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viens bloķēts metiens, divas kļūdas un piecas piezīmes.

Kurucs kopā ar Džananu Musu bija "Nets" rezultatīvākie basketbolisti.

Jau ziņots, ka NBA Vasaras līgas pirmajā mačā Kurucs iemeta 14 punktus, bet "Nets" ar 92:96 piekāpās Dalasas "Mavericks".

NBA Vasaras līga Lasvegasā ilgs līdz 15.jūlijam, bet tajā Vašingtonas "Wizards" sastāvā piedalās arī Latvijas centrs Anžejs Pasečņiks.