Rio olimpisko sēļu maratona vicečempione saņēmusi 4 gadu diskvalifikāciju par dopinga lietošanu

Kirva jau maijā saņēma pagaidu diskvalifikāciju, jo viņas asins analīzēs tika atrastas aizliegtās vielas eritropoetīna jeb EPO pēdas.

Kenijā dzimušās 35 gadus vecās Bahreinas skrējējas diskvalifikācija sākusies ar šī gada 7.maiju.

Riodežaneiro olimpiskā vicečempione 2015.gadā izcīnīja bronzu pasaules čempionātā.

Kirva gan var apelēt diskvalifikācijai, bet pēc soda izciešanas viņai būs 38 gadi.

Kirva Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs no zelta medaļnieces atpalika no Kenijas skrējējas Džemimas Sumgongas atpalika par nieka 11 sekundēm un finišēja ar laiku divas stundas 24 minūtes un 13 sekundes. Zīmīgi, ka arī kenijietei nākamajā gadā pēc olimpiskajām spēlēm tika piešķirta diskvalifikācija par neatļauto vielu lietošanu, turklāt sods janvārī tika palielināts no četriem un astoņiem gadiem.