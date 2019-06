Pašlaik 25 gadus vecais Adams atklāj, ka ilgu laiku sekojis līdzi savai ēdienkartei un cītīgi gājis uz sporta zāli, tomēr tad pienāca studiju laiks, kurā tas viss tika pamests novārtā. Daudz laika tika veltīts mācībām un Adams nevēlējās arī palaist garām studentu uzdzīves jautrākos mirkļus.

Līdsā dzimušais Adams Hindlijs sarunā ar britu laikrakstu “Daily Star” atklāj, ka otrajā kursā vēlējies piepelnīties un atradis darbu bārā, tad nu sportošanai tika praktiski pielikts punkts. Alus plūdi un nebeidzamie bezmaksas “šotiņi” noveda pie iespaidīga svara pieauguma. Nu jau bijušais bārmenis neslēpj, ka trīs gadus pavadījis, ēdot daudz ļoti neveselīgu pārtiku un pārmērīgi lietojot alkoholu. Viņš dzēris vismaz četrus vakarus nedēļā. Viņš atklāj, ka katru reizi, pamostoties paģirains, viņa roka stiepās neveselīgas, kalorijām bagātas pārtikas virzienā.

Adama Hindlija pārvērtības pusgada laikā šķiet pilnīgi neticamas. (Foto: Instagram @adam_hindley)

Pusgadu pēc augstskolas pabeigšanas puisis atskārta, ka nav apmierināts ar to, ko redz, paskatoties uz sevi, spogulī. Turklāt pēc fizioterapeita diploma iegūšanas viņš jau bija sācis strādāt sporta nozarē un viņa tēls diez ko nepalīdzēja klientu piesaistīšanā. Tā nu viņš saprata, ka dzīvei ir jāmainās. Papildus stimulu Adams saņēma arī no kāda drauga, ar ko saderējis, ka pusgada laikā viņa vēderam būs sešpaka (formīga vēderpreses muskulatūra). Toreiz viņa biedrs par to esot gardi smējies.

Tā nu sākās pavisam cits dzīvesveids. Sākotnēji viņš uz zāli gāja vien trīsreiz nedēļā pa 45 minūtēm, lai ķermenis sāktu pierast pie dzīvesveida pārmaiņām. Tad bārs tika nomainīts pret vismaz 14 stundām nedēļā trenažieru zālē, cilājot svaros un veicot kardio vingrinājumus, bet līdzi ņemamās ātrās daudzkaloriju ēdienreizes tagad aizvieto liesa gaļa un zivis no ekoloģiskās pārtikas mazumtirgotājiem.

Adams stāsta, ka tieši paziņu smiešanās un ņirgāšanās kļuva par pirmo stimulu, lai tiktu pie sešpakas pusgada laikā, bet nākamais viņa mērķis pēc 30 kilogramu nomešanas bija piedalīties bodibildinga sacensībās. Gatavojoties tām, 25 gadus vecais fizioterapeits trenažieru zālē pavada aptuveni 18 stundu nedēļā, bet savā uzturē liesā gaļa un dārzeņi tika nomainīti pret olu baltumiem, liesu tītara gaļu un liesām zivīm.

Pēc 20 nedēļu cītīgiem treniņiem un rūpīgas diētas savās pirmajās sacensībās Adams izcīnīja ceturto vietu pārvērtību kategorijā un piekto vietu pludmales ķermeņa kategorijā. Nākamgad viņš ir plānojis piedalīties vēl vairākās sacensībās. Tagad jaunais vīrietis ir pilnībā pievērsies sportam, jo ikdienā strādā ne vien par fizioterapeitu, bet arī privāto treneri, kurš ar savu piemēru palīdz daudziem klientiem virzīties uz saviem mērķiem.