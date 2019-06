View this post on Instagram

Dārgie basketbola līdzjutēji! Katrs seko saviem sapņiem neatkarīgi no tā, ar ko nodarbojamies. Lai tos piepildītu, nepietiek vien paļauties uz veiksmi, vajadzīgs plānveidīgs un pašaizliedzīgs darbs, kurš neļauj novirzīties no iecerētā. Mans sapnis - profesionāla basketbola spēlēšana iespējami visaugstākajā līmenī. Pagājušajā vasarā izcīnītās sudraba godalgas novērtēju ar dalītām jūtām - no vienas puses tas ir lielisks mūsu komandas, visas Latvijas basketbola saimes, panākums, tomēr no otras puses - sudrabs nekad nevar būt mērķis. Ir jātiecas uz virsotni pakāpienu augstāk. Nekad neesmu atteicis ziedot savu laiku, prasmes un visus spēkus, pārstāvot Latvijas valsti ikvienā starptautiskā turnīrā, uz kuru esmu ticis aicināts. Piedalīties pasaules U-19 čempionātā vienmēr ir bijis viens no maniem sportiskajiem mērķiem, un tagad tas ir realizējams. Tomēr man jāpaziņo, ka savu dalību pasaules basketbola čempionātā esmu spiests atlikt uz zināmu laiku - līdz nākamajam pasaules čempionātam, 2023.gadā ar Latvijas nacionālo izlasi. Es sekoju saviem sapņiem un dažreiz, lai spētu to izdarīt, ir jāpakāpjas soli atpakaļ. Šis nu ir mans laiks to izdarīt, tādēļ gaidāmo vasaru veltīšu veselības uzlabošanai, sevis pilnveidošanai, neklātienē turot īkšķus par Latvijas U-19 komandu, tās treneriem, personālu un visu Latvijas basketbolu kopumā. Mums izdosies! Ar cieņu, Artūrs Žagars