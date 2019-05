Ceturtdien, 30. maijā, beidzot tika publiskota Valsts policijas inspektora Maira Brieža ienākumu deklarācija, kuru Valsts ieņēmumu dienestā viņš iesniedzis jau martā.

34 gadus vecā boksera ienākumu ailītē norādīts - 99 980 ASV dolārus Briedis saņēmis no britu uzņēmuma "Siesta Boxing Ltd", bet 267 700 dolārus - no ASV reģistrētā "Warriors Boxing and Promotions LLC".

Pērn Briedis aizvadīja trīs cīņas – janvāra beigās “Arēnā Rīga” Pasaules boksa supersērijas pusfinālā, kurā aizstāvēja arī savu WBC čempiona jostu pirmajā smagajā svarā, zaudēja ukrainim Oleksandram Usikam, jūlijā Maskavā pārspēja francūzi Brendonu Deslotjē iesildošajā cīņā pirms supersērijas fināla, bet novembrī supersērijas jaunās sezonas ceturtdaļfinālā ASV pieveica Vācijas pārstāvi Noelu Gevoru. Nākamā cīņa Briedim paredzēta jau pavisam drīz – 15. jūnijā "Arēnā Rīga" Pasaules boksa supersērijas pusfinālā pašmāju zvaigzne mērosies spēkiem ar poli Kšištofu Glovacki.

Saistītās ziņas Bokseris Mairis Briedis sācis apgūt jaunu arodu Mairis Briedis ar jaunu imidžu gatavs paveikt to, kas neizdevās pērn pret Usiku Briedis: cīņai pret Glovacki gatavošos vairāk nekā jebkad iepriekš

Lai gan tika klāstīts, ka Briedis ar šī boksa supersērijas cīņām kļūs par miljonāru, skaidrs, ka tas noticis nav – honorāri no "Siesta Boxing Ltd" un "Warriors Boxing and Promotions LLC" kopā sasniedz 367 680 ASV dolāri jeb ap 330 000 eiro. Pēc deklarācijas arī var spriest, ka Brieža alga Valsts policijā kā inspektoram ir 10 175 eiro, vēl viņš guvis 1110 eiro lielu pabalstu no VSAA, saņēmis 24 030 eiro no AS "Virši-A", 250 eiro viņam izmaksājis Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs, bet 34,65 eiro – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Briedis arī atklājis, ka viņam nav ne parādu, ne aizdevumu, arī automašīnas bokseris nav pircis, viņa īpašumā ir vien zemes un ēkas nekustams īpašums Olaines pagastā. Uzkrājumu gan Mairim netrūkst – kopumā bankās ir noguldījis 314 460,71 eiro un 367 859,83 ASV dolārus.

Salīdzinot ar 2017. gadu, Brieža uzkrājumi pieauguši vairāk nekā divas reizes - tad viņš bankās bija sakrājis nepilnus 300 000 eiro. Ienākumi no boksēšanās gan bija uzrādīti lielāki nekā jaunākajā deklarācijā - vairāk nekā 400 000 eiro.