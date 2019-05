Hārtlijs pauž apņēmību aizvest Latvijas izlasi līdz Pekinas olimpiskajām spēlēm

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Latvijas izlase otrdien savā noslēdzošajā pasaules čempionāta mačā ar 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) pārspēja Norvēģiju, bet jau iepriekš vienība bija zaudējusi cerības sasniegt ceturtdaļfinālu. Komanda planētas meistarsacīkstes noslēgusi desmitajā vietā.

"Šajā mačā mūsu spēle kļuva arvien labāka un labāka. Sākumā šis tas neizdevās, jo bija atstāts daudz emociju pirmdienas zaudējumā pret Zviedriju. Es ar to rēķinājos. Mums pēc pirmā perioda ģērbtuvē bija laba saruna, puiši labi uz to reaģēja. Arī trešajā trešdaļā mūsu spēle uzlabojās, un izcīnījām uzvaru," žurnālistiem teica Hārtlijs. "Kopumā ar šo turnīru esmu apmierināts. Zināju, ka mums tajā vajadzēs uzvarēt vienu no vadošajām komandām [lai sasniegtu ceturtdaļfinālu]. Katrā spēlē tam bijām tuvu, bet ne pietiekami. Domāju, ka spēlējām tikpat labi kā pērn, bet bija pāris brīži, kuros pietrūka. Šādi mēs kļūsim labāki, ir tikai jāturpina strādā."

Hārtlijs arī atzina, ka pamatīgu robu valstsvienības sastāvā radījis Rodrigo Ābola savainojums, tomēr citi hokejisti pēc tam uzņēmušies viņa lomu un sevi labi apliecinājuši.

"Ikviens spēlētājs aizvadīja labu turnīru. Rihards Marenis un Jānis Jaks lieliskā veidā papildināja komandu, turklāt mūsu vairākums bija neapturams, tāpat arī vārtsargi - Elvis Merzļikins un Kristers Gudļevskis - darbojās ļoti labi. Vienības pašatdeve bija labā līmenī, un tieši to mēs vēlējāmies. Zinām, ka uz papīra nevaram sevi salīdzināt ar Krieviju, Zviedriju un citām vadošajām komandām, bet uz ledus mēs parādījām latviešu lepnumu," norādīja Hārtlijs.

"Mums vēl joprojām vajag, lai daži jaunie hokejisti izaug mūsu sistēmā, svarīgi ir attīstīt arī vārtu gūšanu, ripas kustību un slidošanu. Kā hokeja valstij Latvijai tam ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Mēs varam attīstīt spēlētājus tā, lai viņi regulāri spēlētu Nacionālajā hokeja līgā (NHL). Pirms gadiem desmit Šveicei, kura izmērā ir apmēram tādi pati kā Latvija, bija varbūt divi NHL spēlētāji, bet tagad viņiem ir 14-15 tādi hokejisti. Attīstība ir iespējama," pārliecināts bija Latvijas izlases galvenais treneris.

Šajā pavasarī izskanējušas runas, ka Hārtlijs pēc šī čempionāta varētu aiziet no Latvijas izlases, tomēr pats speciālists pauda apņēmību turpināt darbu ar komandu.

"Mans mērķis ir pārstāvēt Latviju 2022.gada Pekinas olimpiskajās spēlēs. Teicu spēlētājiem, ka esmu uzvarējis Stenlija kausu un triumfējis citās līgās un ka man atlikušas vairs tikai divas lietas, ko paveikt, - triumfēt Gagarina kausā un aizvest Latviju līdz Olimpiādei. Tomēr es to nevarētu izdarīt viens. Man apkārt ir lieliski cilvēki - Aigars Kalvītis, Viesturs Koziols un Latvijas Hokeja federācija sniedz man lielisku atbalstu. Treneri Žaks Klutjē, Edgars Masaļskis, Artis Ābols, medicīnas un ekipējuma personāls - mēs strādājam kā vienota komanda," teica Hārtlijs, kurš uzslavēja arī Latvijas izlases līdzjutējus, dēvējot viņus par neticamiem.

Zīmīgi, ka izlase Hārtlija vadībā zemāk par desmito vietu planētas meistarsacīkstēs nav bijusi - divreiz noslēgts labāko desmitnieks, bet pērn sasniegts ceturtdaļfināls un iegūta astotā vieta.