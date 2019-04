"Vefiņš" pirmajā LBL pusfināla mačā sagrauj "Ogri"

Sērijā līdz trim uzvarām "VEF Rīga" tādējādi izvirzījusies vadībā ar 1-0.

"VEF Rīga" sastāvā rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Andris Misters, kurš izcīnīja arī 11 atlēkušās bumbas, kamēr Andrejam Gražulim 19 punkti. Savukārt "Ogres" komandā Edgars Lasenbergs guva 15 punktus, bet 14 punkti Jānim Pozņakam.

Jau pirmo trīs minūšu laikā "VEF Rīga" bija ieguvusi 11:3 vadību, turklāt arī pēc tam droši kontrolēja notikumus laukumā, bez lielām problēmām pārsniedzot arī desmit punktu pārsvaru. Savukārt pirmo puslaiku Latvijas vicečempioni noslēdza ar 14 punktu pārsvaru - 50:36. Otrajā puslaikā "Ogrei" neatradās nekādi pretargumenti, lai mainītu cīņas ritējumu sev par labu, jo jau trešajā ceturksnī rīdzinieku vadība pārsniedza 20 punktus, bet maču mājinieki noslēdza ar iespaidīgu 39 punktu pārsvaru.

Šīs sērijas nākamais mačs pirmdien būs Ogrē, bet vienības Rīgā atgriezīsies 24.aprīlī. Latvijas-Igaunijas līgas regulārā čempionāta ietvaros vienības savā starpā tikās divas reizes, abās cīņās uzvaras gūstot "VEF Rīga" basketbolistiem.

Sagaidāms, ka šajā sērijā rīdziniekiem būs jāiztiek bez viena no saviem līderiem Mareka Mejera, kuram ir lauzts deguns. Savainojumi gan mocījuši arī "Ogri", jo ceturtdaļfinālā traumu guva viens no komandas līderiem Rinalds Sirsniņš, bet ilgstoši no veselības likstām atgūstas Kaspars Bērziņš. Neviens no šiem basketbolistiem sestdien laukumā nedevās.

Otrā pusfināla sērijā spēkosies Latvijas čempione "Ventspils" un "Jūrmala"/"Betsafe", tām savstarpēju cīņu uzsākot svētdien.

Kā divas labākās pašmāju vienības Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas regulārajā čempionātā "Ventspils" un "VEF Rīga" ieguva automātiskas ceļazīmes uz LBL pusfinālu.

Savukārt "Ogre" savā ceturtdaļfinālā ar 3-0 apspēlēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" (ViA), kamēr "Jūrmala"/"Betsafe" ar tādu pašu rezultātu pieveica "Latvijas Universitāti".

"Ventspils", "VEF Rīga" un "Ogre" startēja apvienotā čempionāta finālčetrinieka sacensībās, tām ieņemot attiecīgi pirmo, otro un ceturto vietu. Tikmēr jūrmalnieki palika ārpus izslēgšanas turnīra.

Pērn par Latvijas čempioniem pirmo reizi kopš 2014.gada kļuva "Ventspils" basketbolisti, kuri finālsērijā ar 4-2 pieveica "VEF Rīga" komandu.