Pazīstamais spāņu riteņbraucējs Valverde 2021.gadā noslēgs savu karjeru

Esošais pasaules čempions grupas braucienā par savu 20 gadus garo karjeras noslēgšanu paziņoja Spānijas laikrakstam "El Pederiodico".

38 gadus vecais Valverde šobrīd ir viens no vecākajiem braucējiem, kurš piedalās Pasaules tūrē, bet karjeras beigšanas brīdī viņš būs sasniedzis jau 40 gadu vecumu.

Mursijā dzimušais sportists ir viens no sasniegumiem bagātākajiem savas paaudzes riteņbraucējiem, turklāt viņš nekad oficiāli nav pieķerts dopinga lietošanā, lai gan laikā no 2010. no 2012.gadam viņš bija diskvalificēts, jo spānis bija iesaistīts bēdīgi slavenajā "Puerto" dopinga skandālā, kura centrālā figūra bija sporta ārsts Eufemiano Fuentess. Savulaik Spānijas policijas reidā tika konfiscēti simtiem maisiņu ar sportistiem pārliešanai paredzētām asinīm.

Pašlaik Valverde gatavojas savai debijai Beļģijā organizētajai Flandrijas tūrei, pirms aprīlī gaidāmajai Ardēnu klasikas sacensībām. Pēc tam viņš piedalīsies prestižajos "Giro d'Italia" un "Vuelta a Espana", bet septembrī Anglijā centīsies aizstāvēt savu pasaules čempiona titulu.

Valverde ir 2009.gada "Vuelta a Espana" čempions, kamēr 2014. un 2015.gada viņš uzvarēja UCI Pasaules tūres kopvērtējumā. Tāpat spānis ir četrkārtējs uzvarētājs "Liege-Bastogne-Liege" sacensībās, bet piecas reizes viņš izcīnījis uzvaru Beļģijas vienu dienu sacensībās "Fleche Wallonne", kā arī trīs reizes bijis pirmais "Volta a Catalunya" daudzdienu velobraucienā.

Pasaules čempionātos viņam ir visa kaluma medaļas, divreiz iegūts sudrabs, bet bronza izcīnīta četras reizes.