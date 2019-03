LVS kongress, kurā tiks izraudzīts jauns organizācijas prezidents, viceprezidents un viens valdes loceklis, norisināsies 27. martā.

Lagzdiņš iepriekš kā vienīgais bija paudis gatavību pieteikties LVS prezidenta vēlēšanām, turklāt tas nu arī oficiāli noticis.

Savukārt uz viceprezidenta amatu kandidēs esošā LVS valdes locekle Ludmila Beļikova un Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas valdes priekšsēdētājas vietniece Laine Kreicere, kura pretendēs arī uz vakanto valdes locekļa amatu, turklāt to darīs arī LVS Treneru padomes locekļi Viktors Lācis un Edvīns Krūms valdes locekļa amatam.

Sakarā ar bijušās LVS prezidentes Inetas Radevičas un viceprezidenta Jāņa Upenieka iesniegumu atbrīvot viņus no valdes locekļu amata pildīšanas un savienības statūtos noteiktajiem dzimumu līdztiesības principiem - ja par LVS valdes priekšsēdētāju ievēlēts vīrietis, tad vismaz vienam no valdes priekšsēdētāja vietniekiem jābūt sievietei - kongresā notiks ne tikai prezidenta, bet arī viceprezidentes vēlēšanas. LVS valde ir uzrunājusi esošo valdes locekli Beļikovu kandidēt viceprezidentes amatam, līdz ar to kongresa darba kārtībā paredzētas arī viena valdes locekļa vēlēšanas.

Lagzdiņu kandidatūrai izvirzījušas Murjāņu sporta ģimnāzija un Ventspils novada sporta skola, bet Beļikovu izvirzījušas Murjāņu sporta ģimnāzija un Balvu sporta skola. Savukārt Kreiceri izvirzījusi Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija, kamēr Lāci izvirzījušas Murjāņu sporta ģimnāzija un Lāča sporta skola, bet Edvīnu Krūmu - Valmieras Bērnu sporta skola.

LVS viceprezidents Andris Smočs norādīja uz valdes atbalstu Lagzdiņa kandidatūrai prezidenta amatam.

"Mēs uzrunājām Lagzdiņu un novērtējam viņa līdzšinējo atbalstu un palīdzību. Šis noteikti ir labākais risinājums. Domāju, ka Lagzdiņa darba pieredze, lojalitāte vieglatlētikai un vēlme iesaistīties mūsu sporta veida attīstībā dos pozitīvu impulsu vairākos Latvijas un Eiropas mēroga projektos," pauda Smočs.

Pagājušā gada novembra beigās no LVS prezidentes jeb valdes priekšsēdētājas amata atkāpās Radeviča. Pēc viņas atkāpšanās valdes priekšsēdētāja funkcijas pilda LVS viceprezidenti Smočs un Upenieks, kuriem ir tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi.

Janvārī notikušajā sēdē LVS valde bijusi vienisprātis, ka šogad ikgadējā kongresā nepieciešams ievēlēt jaunu prezidentu līdz 2021. gadam.

Kongresā būs vēlēšanas arī uz viceprezidenta amatu, jo Upenieks kļuvis par premjera padomnieku ekonomikas jautājumos un lielās noslogotības dēļ nolēmis atstāt darbu LVS.

Lagzdiņš LVS vadīja astoņus gadus pirms Gunta Zālīša, kurš amatā tika ievēlēts 2005. gadā un organizāciju vadīja līdz 2017. gadam, kad stafeti pārņēma Radeviča. Tiesa, karjeru beigušajai tāllēcējai pēc atkārtotām pārbaudēm tika konstatētas pozitīvas dopinga analīzes 2012. gada Londonas olimpisko spēļu laikā, kā dēļ viņa novembrī atkāpās no amata.

Lagzdiņš pēc darba LVS strādāja finanšu sektorā un šobrīd ir FKTK nozares padomnieks. Viņš ir arī LVS goda prezidents.