Prezentē Tokijas olimpisko spēļu lāpu, kas izveidota sakuras formā

Lāpas augšējā daļa veidota tradicionālajā sakuras emblēmas vai ķiršu zieda veidolā, izmantojot to pašu tehnoloģiju, kas ir progresīvajos Japānas vilcienos.

Rožu krāsas zeltā rotātā lāpa ir 71 centimetru augsta un 1,2 kilogramus smaga, bet tā veidota no alumīnija, no kura daļa iegūta no pagaidu ēkām, kas tika celtas 2011.gadā zemestrīcē un cunami cietušajiem.

(Foto: Ekrānuzņēmums)

Lāpas autors ir dizainers Tokudžins Jošioka, kurš iedvesmojies no Fukušimas bērnu zīmējumiem, tajos attēlojot tieši sakuru.

Lāpa prezentēta tieši gadu pirms tās ceļa uzsākšanas no Olimpijas, Grieķijā, uz Tokiju.