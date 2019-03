Futbola klubs "Liepāja" cīnīsies, lai Latvijas pilsonis Torress iegūtu vietējā spēlētāja statusu

Pašlaik 33 gadus vecais argentīnietis Torress 2016.gada vasarā kļuva par Latvijas pilsoni, taču virslīgā viņš skaitās ārzemnieks, jo nav asociācijā sagatavotais spēlētājs.

Sākot ar šo sezonu, Latvijas klubu futbola sacensībās tiek ieviests federācijā sagatavota spēlētāja regulējums, kas nosaka pakāpeniski ieviešamas izmaiņas pašmāju un citu federāciju sagatavotu spēlētāju izmantošanas ierobežojumos.

Adaptējot iepriekšējo kārtību un dodot klubiem skaidru izpratni par pakāpenisko izmaiņu ieviešanu, jau pērn tika nolemts, ka šosezon virslīgas spēlē laukumā vienā komandā jābūt vismaz sešiem federācijā sagatavotiem spēlētājiem, 2020.gadā - vismaz pieciem, bet 2021. un 2022.gadā - vismaz četriem. Tāpat, sākot ar 2020. gadu, komandas virslīgā drīkstēs pieteikt 25 spēlētājus, no kuriem vismaz 13 jābūt federācijā sagatavotiem spēlētājiem.

"Uzskatu, ka tas ir absurds, ka Latvijas pilsonis un izlases spēlētājs, kurš jau vairāk kā desmit gadus dzīvo Latvijā un ir pieņēmis pilsonību, kā arī aizstāv valstsvienības godu starptautiskā mērogā, tiek uzskatīts par iebraucēju Latvijas futbola virslīgā. Mēs nosūtījām oficiālu vēstuli uz Latvijas Futbola federāciju (LFF), bet pagaidām atbildes nav," klubs citē Zuntnera teikto.

"Liepāja" šajā jautājumā gatava vērsties arī Eiropas Futbola federāciju asociācijā (UEFA) un Starptautiskajā Futbola federāciju asociācijā (FIFA).

"Turpināsim cīnīties, lai Latvijas pilsonis Latvijas čempionātā tiktu uzskatīts par vietējo. Vienmēr esmu ieņēmis neitrālu pozīciju pret LFF lēmumiem, vienmēr esmu centies izvairīties no intrigām ap LFF lēmumiem un jautājumiem, bet šis solis no viņu puses ir absurds un to loģiski nevar izskaidrot. Vakardien spēlētājs ir Latvijas pilsonis un vietējais, bet šodien jau viņš skaitās kā iebraucējs. Tas ir smieklīgi, ka ar šādu lietu mēs saskaramies," pauž Zuntners.

"Liepājas" komanda virslīgas pirmajā kārtā ar 0:2 piekāpās RFS futbolistiem, bet otrā kārta tai bija brīva.

"Nevienai komandai, protams, nav patīkami sezonu iesākt ar zaudējumu, bet mēs mierīgi turpinām strādāt tālāk. Strādājam pēc plāna, nekādā gadījumā neatkāpjamies un neatkāpsimies no savas spēles. Jau 30.martā izdarīsim visu, lai pirmā uzvara šajā sezonā būtu tieši Liepājā. Jau spēlē pret Jūrmalas "Spartaku" mūsu sastāvs būs vēl spēcīgāks, jo spēlētāji kuri nevarēja piedalīties sezonas pirmajā spēlē, būs ierindā, kas mums ļaus uzlabot mūsu sniegumu. Mēs esam pozitīvi noskaņoti un koncentrējamies tikai uz savu spēli," stāsta Liepājas komandas galvenā trenera Gordona Janga asistents Zuntners.

Liepājas klubs iepriekšējā Latvijas futbola virslīgas sezonā izcīnīja ceturto vietu un kvalificējās UEFA Eiropas līgas atlasei.