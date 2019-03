"TTT Rīga" neziņā par nākamo sezonu

"TTT Rīga" basketbolistes pagājušajā nedēļā ar zaudējumu ceturtdaļfinālā noslēdza FIBA Eirolīgas sezonu. Rīdzinieces pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku.

"Nākamās sezonas reģistrācijas datums būs jūnijā, kas būs brīdis, līdz kuram mums jāizlemj. Šonedēļ noslēgsies Eiropas līgas finālčetrinieka turnīrs, tad pēc tam valdes sēdē būs garāks atskats uz sezonu. Emocionālā vēlme ir, bet jāsaprot varēšana," teica Lūsis.

"TTT Rīga" galvenie atbalstītāji ir Rīgas dome un pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" (RS), kuru šobrīd piemeklējis pamatīgs korupcijas skandāls. Darbu "TTT Rīga" valdē vairs neturpina bijušais RS valdes priekšsēdētājs Leons Bemhens, kuram kriminālprocesā saistībā ar trim RS veiktajiem iepirkumiem piespriests aizdomās turētā statuss.

"No Rīgas domes un "Rīgas Satiksmes" šogad būs jāieceļ jauna valde, jo trīs gadu termiņš būs pagājis. Trīs atlikušie valdes locekļi vismaz mutiski pauduši vēlmi palikt, skatīsimies, vai piesaistīt vēl kādu klāt. Domas un idejas mums ir. Šobrīd tur cilvēki aizņemti ar savām nedienām, kamēr mums jāpabeidz savi turnīri. Jebkāda nestabilitāte par labu nenāk, taču nav pamata lielai panikai. Darbs daudzu gadu garumā bijis mērķtiecīgs un jāmēģina to turpināt," komentēja Lūsis.

"TTT Rīga" komanda šajā nedēļas nogalē Rostovā pie Donas cīnīsies Eiropas Sieviešu basketbola līgas (EWBL) finālčetrinieka turnīrā, bet divas nedēļas vēlāk sāksies Latvijas Sieviešu basketbola līgas (LSBL) "play-off" cīņas.

Pirms sezonas noslēdzošajiem mačiem traumā iedzīvojusies uzbrucēja Dita Rozenberga, kura šosezon, visticamāk, laukumā neatgriezīsies.

"Viņai ir iepriekš gūtas potītes traumas saasinājums. Pirmās pārbaudes liecināja, ka būtu labi viņu nenoslogot. Domāju, ka pasaudzēsim, lai viņa būtu gatava uz izlases posmu vasarā," teica Lūsis.

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011. gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

Pagājušajā nedēļā Rīgas komanda triumfēja jaunizveidotajā Baltijas līgā. Rīdzinieču kontā ir arī 17 Latvijas čempiontituli un pieci Latvijas-Igaunijas līgas čempiontituli.