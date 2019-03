"Ajax" UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā izslēdz iepriekšējo trīs gadu uzvarētāju "Real"

"Ajax" astotdaļfināla atbildes spēlē viesos uzvarēja ar 4:1 (2:0), divu maču summā gūstot virsroku ar 5:3. Par mača galveno varoni kļuva serbu pussargs Dušans Tadičs, kurš guva vienus vārtus un asistēja vēl divos precīzos sitienos.

"Ajax" ceturtdaļfinālā iepriekšējo reizi spēlēja pirms 16 gadiem. Tikmēr "Real" Eiropas spēcīgākās komandas tronī pavadīja 1011 dienas, otrdien Amsterdamas futbolistiem atņemot karaliskajam klubam čempiones pilnvaras.

Mačā ceturtajā minūtē Rafaels Varāns norībināja viesu vārtu pārliktni, bet trīs minūtes vēlāk pēc Dušana Tadiča piespēles Hakīms Zijehs ar sitienu no aptuveni 13 metriem izvirzīja vadībā "Ajax" komandu. Ar to viesiem nebija gana, un 11 minūtes vēlāk, vēlreiz asistējot Tadičam, Davids Nevešs no tuvas distances panāca 2:0.

Madrides vienības likstas ar to gan nebeidzās, jo pirmā puslaika turpinājumā traumu dēļ laukumu pameta Lukass un talantīgais Žuniors Vinisiuss.

Otrajā puslaikā, 61.minūtē Tadičs vēl vairāk palielināja "Real" ciešanas, sizdams precīzi no pustālas distances. Uzbrukumu ievadīja Nussairs Mazrauī, kurš pašaizliedzīgi nospēlēja pie sānu līnijas, paturēdams bumbu spēlē. Spēles 70.minūtē Marko Asensio no soda laukuma dziļuma vienus vārtus atguva, bet pāris minūtes vēlāk viesi atjaunoja trīs vārtu pārsvaru. "Ajax" rindās atzīmējās dānis Lasse Šēne, kurš ar skaistu brīvsitienu no kreisās malas raidīja bumbu vārtu devītniekā.

Tikmēr "Hotspur" viesos ar 1:0 (0:0) pārspēja Vācijas bundeslīgas līderi Dortmundes "Borussia", divu maču summā uzvarot ar 4:0.

Dortmundē vienīgie vārti tika gūti 49.minūtē, kad viesu līderis Herijs Keins nonāca uzbrukuma smailē un no soda laukuma robežas raidīja bumbu tīklā. Otrā puslaika turpinājumā abām komandām bija pa pāris labiem momentiem, taču tie palika neizmantoti.

Astotdaļfināla pirmajā spēlēs "Real" viesos ar 2:1 izrāva uzvaru pār "Ajax", uzvaras vārtus trīs minūtes pirms pamatlaika beigām gūstot Asensio, kamēr "Hotspur" Londonā ar 3:0 sagrāva "Borussia".

"Ajax" vienība UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā iekļuvusi pirmo reizi kopš 2005./06.gada sezonas, bet iepriekšējo reizi tā ceturtdaļfinālu sasniedza pirms 16 gadiem. Amsterdamas klubs Madrides "Real futbolistiem bija zaudējis pēdējās septiņās savstarpējās spēlēs, bet otrdien tika pārtraukta melnā sērija.

Tikmēr karaliskais Spānijas klubs iepriekšējos trīs gados ieguvis UEFA Čempionu līgas uzvarētāju titulu, bet šosezon tā sniegums pēc portugāļu superzvaigznes Krištianu Ronaldu un galvenā trenera Zinedina Zidāna aiziešanas bijis nestabils. "Real" astotdaļfinālā iekļuvis katru reizi kopš šīs kārtas izveides 2003./04.sezonā, bet neveiksme šajā fāzē nebija piedzīvota jau deviņus gadus.

Tikmēr otrā pārī abas komandas pēdējos gados savā starpā spēlējušas regulāri. Vēl 2015./16.gada sezonā UEFA Eiropas līgas astotdaļfinālā "Borussia" divu maču summā triumfēja ar pārliecinošo 5:1, taču pērn "Hotspur" revanšējās jau UEFA Čempionu līgas grupu turnīrā, gūstot uzvaras ar 3:1 un 2:1.

Šī ir tikai otrā reize, kad "Hotspur" iekļuvusi UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfinālā. Zīmīgi, ka šis Anglijas klubs vēl nekad savā laukumā nebija uzvarējis UEFA Čempionu līgas izslēgšanas turnīra maču.

Tikmēr Dortmundes klubam šī turnīra astotdaļfinālā iepriekš klājies diezgan veiksmīgi - trīs reizes no četrām bija izdevies to pārvarēt, bet 2013.gadā tas sasniedza finālu, kur gan piekāpās citai Vācijas komandai Minhenes "Bayern". Savukārt līdz šim vienīgo reiz "Borussia" par labāko Eiropas komandu tika kronēta 1997.gadā.

Citās UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla pirmajās spēlēs Parīzes "Saint-Germain" viesos ar 2:0 uzvarēja Mančestras "United", kamēr "AS Roma" savu skatītāju priekšā ar 2:1 apspēlēja "Porto". Tikmēr vicečempione "Liverpool" mājās nospēlēja 0:0 Minhenes "Bayern", "Barcelona" viesosies nospēlēja 0:0 ar Lionas "Olympique", Madrides "Atletico" mājās ar 2:0 guva virsroku pār Turīnas "Juventus", bet Mančestras "City" izbraukumā ar 3:2 uzveica Gelzenkirhenes "Schalke 04".

UEFA Čempionu līgas fināls notiks 1.jūnijā Madridē.

Iepriekšējā sezonā par turnīra čempioni tika kronēta Madrides "Real", kas Kijevā ar rezultātu 3:1 pārspēja "Liverpool" vienību. Madrides "Real" kļuva par pirmo komandu, kam UEFA Čempionu līgā kopš tās izveidošanas izdevies uzvarēt trīs gadus pēc kārtas. Tāpat karaliskais spāņu klubs pie šīs trofejas tika ceturto reizi pēdējo piecu gadu laikā.

Madrides "Real" ir visu laiku titulētākā Eiropas prestižākā klubu kausa dalībniece, par Vecā kontinenta labāko komandu kļūstot 13 reizes. Kopš Čempionu līgas izveides, kas notika 1992./1993.gada sezonā, "Real" spēlētāji trofeju virs galvas cēluši septiņas reizes. Spānijas galvaspilsētas klubam šī bija 16.reize Eiropas klubu nozīmīgākā turnīra finālā, kurā viņi zaudējuši vien trīs gadījumos, pēdējo reizi 1981.gadā.