"TTT Rīga" Eirolīgas ceturtdaļfināla pirmajā spēlē zaudē čempionei UGMK

Ceturtdaļfinālā komandas sacentīsies sērijā līdz divām uzvarām. Ceturtdaļfināla otrais mačs būs piektdien Rīgā, bet, ja būs nepieciešams trešais duelis, tas notiks 13.martā.

Otrdien rīdziniecēm rezultatīvākā bija Ieva Kūlīte, kura guva 15 punktus, bet desmit punkti bija Kristīnes Vītolas komandā, kamēr pa septiņiem punktiem guva Aija Brumermane un Šeja Pedija.

Tikmēr UGMK rindās ar 23 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām izcēlās Marija Vadejeva.

Spēles pirmās trīs minūtes rīdzinieces nespēja gūt punktus, bet darbs aizsardzībā neļāva pretiniecēm iemest vairāk par četriem punktiem. Turpinājumā ar Guntas Baško un Kristīnes Vītolas gādību rezultāts tika izlīdzināts, taču pēc tam mājinieces sasparojās un guva deviņus bezatbildes punktus, panākdamas 13:4 savā labā. Ceturtdaļas turpmākajā gaitā uz Ievas Kūlītes metienu UGMK basketbolistes atbildēja ar vēl pieciem punktiem, pirmo ceturksni uzvarot ar 18:6. Pirmajā ceturksnī laukuma saimnieces tikai vienu reizi pārkāpa noteikumus, kamēr viešņas tika pie četrām piezīmēm, trīs no tām nopelnot Ievai Pulverei.

Otrās ceturtdaļas pirmajā pusē rīdzinieces nespēja iekarot grozu, kā rezultātā nonāca iedzinējos jau ar 6:30. Pirmos punktus pēc nospēlētām sešām minūtēm guva Vītola, kura pēc tam arī sodīja pretinieces par nesportisku pārkāpumu, panākdama 10:30. Uzreiz pēc tam "trejaci" iemeta Ieva Kūlīte, bet līdz puslaika beigām mājinieces guva vēl deviņus punktus, spēles pirmo daļu uzvarot ar 39:13.

Otrais puslaiks sākās ar rezultatīviem uzbrukumiem uz abiem groziem, taču Jekaterinburgas komandas pārsvars dzēsts netika. Trešajā ceturtdaļā laukuma saimnieces pārsniedza 50 punktu robežu, taču desmitminūtes otrajā pusē zaudēja vienu no līderēm Britniju Graineri, kuri savainojuma dēļ pameta spēli. Ceturksnī abas komandas guva pa 16 punktiem, tādējādi pirms noslēdzošajām desmit minūtēm "TTT Rīga" zaudēja ar 29:55.

Spēles noslēdzošajā ceturtdaļā pretinieču pārsvars vienubrīd sasniedza 30 punktus (64:34). Pēc tam sekoja rīdzinieču pieci bezatbildes punkti, bet Jekaterinburgas basketbolistes neļāva vēl vairāk sadzēst savu pārsvaru, "TTT Rīga" komandai ciešot zaudējumu ar rezultātu 45:78.

"TTT Rīga" basketbolistes B apakšgrupā 14 mačos izcīnīja astoņas uzvaras, kas deva ceturto vietu, bet Jekaterinburgas UGMK A apakšgrupā tika pie 14 panākumiem.

Jekaterinburgas UGMK basketbolistes ir četrkārtējas Eirolīgas čempiones. 2013.gadā šīs komandas sastāvā Eirolīgā triumfēja Anete Jēkabsone-Žogota.

Vēl ceturtdaļfinālos Krievijas grands Kurskas "Dinamo" spēkosies ar Polijas vienību Polkovices CCC no Polijas, Ungārijas vienība Šopronas "Uniqa" duelēsies ar "Bourges Basket" no Francijas, bet Turcijas klubs Stambulas "Fenerbahce" mēros spēkus ar Čehijas komandu Prāgas ZVVZ USKA.

"TTT Rīga" oktobrī pēc astoņu gadu pārtraukuma atgriezās Eirolīgas pamatturnīrā, jo kvalifikācijā divu maču summā pārspēja Anetes Šteinbergas pārstāvēto Itālijas klubu Venēcijas "Umana Reyer".

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

Jau ziņots, ka rīdzinieces pagājušajā nedēļā sasniedza Eiropas Sieviešu basketbola līgas (EWBL) un Baltijas Sieviešu basketbola līgas finālčetrinieka turnīrus.

"TTT Rīga" sastāvs 2018./2019.gada Eirokausu sezonai:

Dita Rozenberga, Ieva Kūlīte, Gunta Baško, Karlīne Pilābere, Šeja Pedija, Aija Brumermane, Ieva Pulvere, Aivija Slotere, Kristīne Vītola, Kate Krēsliņa, Baiba Eglīte.