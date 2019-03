"Nets" viesos ar rezultātu 88:117 (23:28, 21:26, 20:30, 24:33) piekāpās Maiami "Heat" komandai, ciešot trešo zaudējumu pēc kārtas.

Kurucs maču sāka no rezervistu soliņa, nospēlēdams 27 minūtes un 41 sekundi, kas bija lielākais laiks komandā. Viņam atvēlētajās minūtēs cēsnieks grozā radīja divus no četriem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un visus četrus soda metienus.

Latvietis arī sagādāja spēles, iespējams. efektīgāko epizodi:

RODIONS KURUCS. THAT’S MY STARTING POWER FORWARD! pic.twitter.com/UM4GtE9Eyh — Christopher Lavinio (@ChrisLavinio) March 3, 2019

Tāpat viņš izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, bloķēja vienu metienu un pieļāva vienu kļūdu. "Nets" ar Kurucu laukumā ielaida par septiņiem punktiem vairāk nekā iemeta.

Bruklinas vienībā par Kurucu rezultatīvāks bija tikai Džo Heriss, kurš guva 15 punktus.

"Heat" rindās ar 25 punktiem izcēlās Kellijs Oliniks, bet ar 16 atlēkušajām bumbām atzīmējās Bams Adebajo.

"Nets" nopietnu pretestību izrādīt spēja tikai spēles pirmajā puslaikā, kurā Kurucs atzīmējās ar efektīgu bumbas triecienu grozā no augšas. Spēles otrajā daļā viesu pretestība tika salauzta, un "Heat" ātri ieguva 20 punktu pārsvaru, ielikdami spēcīgus pamatus savai uzvarai.

Bruklinas komanda ar 32 uzvarām 65 spēlēs Austrumu konferencē saglabā sesto vietu, bet tai uz papēžiem min Detroitas "Pistons", kam procentuāli ir tāda pati uzvaru un zaudējumu attiecība. Savukārt "Heat" ar 28 panākumiem 62 cīņās ir desmitā.

"Nets" nākamo spēli aizvadīs pirmdien, kad savā laukumā uzņems Kristapa Porziņģa pārstāvēto Dalasas "Mavericks".



Tikmēr cits latviešu basketbolists Dāvis Bertāns guva septiņus punktus, palīdzēdams Sanantonio "Spurs" komandai izcīnīt uzvaru.

"Spurs" savā laukumā ar rezultātu 116:102 (38:25, 34:38, 20:15, 24:24) pārspēja Oklahomastijas "Thunder" vienību, izcīnot otro uzvaru pēc kārtas.

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 20 minūtes un 33 sekundes, kuru laikā iemeta divus no četriem tālmetieniem un savu vienīgo soda metienu.

Viņš arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, bloķēja vienu metienu un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Spurs" ar Bertānu laukumā guva par četriem punktiem vairāk nekā ielaida.

Laukuma saimniekiem ar 27 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām izcēlās Lamarkuss Oldridžs, bet 22 punkti bija Rūdijam Gejam.

"Thunder" vienībā ar 19 punktiem, deviņām bumbām zem groziem un astoņām rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Rasels Vestbruks, bet 17 punkti un 13 atlēkušās bumbas bija jaunzēlandietim Stīvenam Edamsam. Viesiem šoreiz nevarēja palīdzēt viens no līderiem Pols Džordžs, kurš guvis nelielu savainojumu.

Mājinieki jau spēles sākumā pēc neliela izrāviena ieguva 14 punktu pārsvaru, bet puslaika beigās "Thunder" pietuvojās līdz mīnus četriem punktiem. Trešajā ceturtdaļā "Spurs" nostiprinājās vadībā, kuru saglabāja līdz pat mača finālsvilpei. Bertāns abus savus tālmetienus iemeta ceturtās ceturtdaļas pirmajā pusē.

"Spurs" ar 35 uzvarām 64 spēlēs Rietumu konferencē ieņem septīto vietu, kamēr "Thunder" ar 38 panākumiem 62 dueļos atrodama trešajā vietā.

Sanatonio vienība nākamo maču aizvadīs pirmdien, kad mājās spēkosies ar Rietumu konferences vicelīderi Denveras "Nuggets".

Jau ziņots, ka sestdien Ņūorleānas "Pelicans" rindas papildināja Dāvja Bertāna vecākais brālis Dairis.