Girgensona pārstāvētā "Sabres" pieveic Stenlija kausa čempioni "Capitals"

Līdz ar to "Sabres" ir pārtraukusi četru zaudējumu sēriju, kas to attālināja no izslēgšanas turnīra zonas. Bufalo vienības sastāvā ar trim vārtiem jeb "hat-trick" šajā cīņā izcēlās Sems Reinhārts.

Girgensons sestdienas mačā laukumā pavadīja 15 minūtes un 18 sekundes, kuru laikā veica trīs metienus pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus, uzvarēja 50% iemetienu un nopelnīja negatīvu lietderības koeficientu -1.

Pirmā trešdaļa "Sabres" hokejistiem bija veiksmīga, jo pa vārtiem guva Džeisons Pominvils un Reinhārts, taču 23.minūtē Aleksandrs Ovečkins ar saviem 44.vārtiem sezonā samazināja rezultāta starpību līdz minimumam. Savukārt 31 sekundi līdz otrā perioda beigām pagājušā gada NHL drafta pirmais numurs Rasmuss Dālins atjauno divu vārtu pārsvaru par labu mājiniekiem, bet 45.minūtē "Capitals" uzbrucējs Andrē Burakovskis atkal samazināja "Sabres" pārvaru līdz minimumam.

Turpinājumā Bufalo komanda gan nospēlēja droši, jo tikai pusotru minūti vēlāk Reinhārts atkal palielināja pārsvaru līdz diviem vārtiem, bet pamatlaika priekšpēdējās minūtes sākumā viņš sev noformēja "hat-trick".

Latviešu uzbrucējs šajā sezonā 54 spēlēs guvis trīs vārtus, veicis desmit rezultatīvas piespēles un ticis pie negatīva lietderības koeficienta -6.

"Sabres" ar 66 punktiem 61 spēlē Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem desmito vietu, no "play-off" zonas atpaliekot par pieciem punktiem, kamēr "Capitals" ar 75 punktiem 62 mačos ir piektā.

Bufalo komanda nākamo spēli aizvadīs pirmdien, kad viesosies pie spēcīgās Toronto "Maple Leafs".