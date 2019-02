"TTT Rīga" basketbolistes apakšgrupā ieņem ceturto vietu un ceturtdaļfinālā tiksies ar Eirolīgas čempionēm

Zaudējot šodienas mačā, rīdzinieces B grupā ieņēma ceturto vietu un ceturtdaļfinālā tiksies ar Eirolīgas čempioni Jekaterinburgas UGMK no Krievijas. Ceturtdaļfinālā komandas sacentīsies sērijā līdz divām uzvarām, turklāt augstāk izsētā komanda iegūst tiesības pirmo un, ja nepieciešams, trešo spēli aizvadīt savā laukumā.

Trešdienas mačā "TTT Rīga" komandā rezultatīvākā bija Kristīne Vītola, kura guva 18 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, 16 punkti un astoņas bumbas zem groziem bija Aijai Brumermanei, 12 punktus guva Šeja Pedija, bet desmit punkti bija Katei Krēsliņai.

Tikmēr pretiniecēm ar 23 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām izcēlās Kandisa Duprē.

Rīdzinieces lielāko daļu no pirmās ceturtdaļas atradās iedzinējos līdz trīs minūtes pirms ceturkšņa beigām Aija Brumermane ar metienu no groza apakšas panāca neizšķirtu 18:18. Minūti vēlāk Karlīne Pilābere ar "sodiņiem" izvirzīja vadībā "TTT Rīga" vienību, nākamās pusminūtes laikā komandām apmainoties diviem tālmetieniem (25:24). Tiesa, ceturksni uzvarēt gan neizdevās, pirmās desmit minūtes zaudējot ar 27:30.

Otrā ceturkšņa ievadā pretinieces panāca sešu punktu pārsvaru, bet, lielākoties patiecoties Guntai Baško, "Uniqa" handikaps pirmajās minūtēs nekļuva vēl lielāks. Tiesa, ceturtdaļas otrajā pusē neizdevās apturēt viešņu līderes un pirmais puslaiks tika zaudēts ar 38:48.

Otro puslaiku laukuma saimnieces uzsāka ar pakaļdzīšanos, un četras minūtes pirms ceturtdaļas beigām pēc Vītolas "trejača" komandas šķīra tikai pieci punkti (50:55). Tiesa, pēc tam sekoja vairāki pretinieču precīzi un pirms mača noslēdzošajām desmit minūtēm rīdzinieces bija iedzinējos ar 56:67. Pamatlaika priekšpēdējā minūtē mājinieces pietuvojās līdz mīnus sešiem punktiem (68:74), taču mača gaitu lauzt nespēja un cieta zaudējumu ar rezultātu 71:79.

Šo abu pirmā apļa duelī Rīgas komanda viesos piedzīvoja neveiksmi ar 55:68.

Vēl šodien šajā apakšgrupā Šarlevilmezjēras "Flammes Carolo" mājās ar 94:92 pagarinājumā pārspēja Stambulas "Fenerbahce" komandu, bet Kurskas "Dinamo" viesos ar 87:62 uzveica Antakjas "Hatay".

B gupas līderpozīcijā ar 13 uzvarām 14 spēlēs ir Kurskas "Dinamo", kam ar astoņām uzvarām seko Šopronas "Uniqa", Stambulas "Fenerbahce" un "TTT Rīga" komandas. Tālāk ar sešiem panākumiem ir Salamankas "Perfumerias Avenida" vienība, aiz kuras ar piecām uzvarām seko Antakjas "Hatay" un Šarlevilmezjēras "Flammes Carolo", kamēr divus panākumu guvusi Pirejas "Olympiakos".

Labākās četras vienības cīnīsies izslēgšanas sacensībās, kamēr piekto un sesto vietu ieguvējas sezonu turpinās FIBA Eirokausa ceturtdaļfinālā.

Šopronas sieviešu basketbola klubs dibināts jau 1921.gadā, bet par Ungārijas čempionu tas kļuvis 12 reizes, tostarp pēdējos četros gados. Tāpat tas 1998.gadā triumfēja Liliānas Ronketi kausā, pēc komunisma krišanas kļūstot par pirmo Ungārijas sieviešu basketbola komandu, kas triumfējusi starptautiskā turnīrā.

Ungārijas čempionvienība regulāri izcēlusies arī ar panākumiem Eirolīgā. Vēl tikai pērn tā turnīra finālā ar 53:72 piekāpās Krievijas flagmanim Jekaterinburgas UGMK. Tiesa, pirms tam labāko četrinieks tika sasniegts tikai vienu reizi - 2009.gadā, kad gūta ceturtā vieta.

"TTT Rīga" oktobrī pēc astoņu gadu pārtraukuma atgriezās Eirolīgas pamatturnīrā, jo kvalifikācijā divu maču summā pārspēja Anetes Šteinbergas pārstāvēto Itālijas klubu Venēcijas "Umana Reyer".

Eirolīgas A grupā cīnās Jekaterinburgas UGMK, "Nadežda"/"Čukurova" (abas - Krievija), Prāgas ZVVZ USKA (Čehija), "Bourges Basket" (Francija), Brenas "Etixx Mithra Castors" (Beļģija), Skio "Familia" (Itālija), Polkovices CCC (Polija) un ESBVA (Francija).

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" sastāvs 2018./2019.gada Eirokausu sezonai:

Dita Rozenberga, Ieva Kūlīte, Gunta Baško, Karlīne Pilābere, Šeja Pedija, Aija Brumermane, Ieva Pulvere, Aivija Slotere, Kristīne Vītola, Kate Krēsliņa, Baiba Eglīte.