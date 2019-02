TTT meitenes uzvar Turcijas klubu un iekļūst Eirolīgas ceturtdaļfinālā

"TTT Rīga" ar astoņām uzvarām 13 spēlēs B grupā ieņem otro vietu un pirmo reizi jauno laiku vēsturē iekļuvusi Eirolīgas ceturtdaļfinālā.

Rīdziniecēm rezultatīvākā ar 14 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām bija Šeja Pedija, 12 punktus guva Kristīne Vītola, astoņi punkti bija Guntai Baško, bet pa septiņiem guva Ieva Pulvere un Aija Brumermane.

Mājiniecēm 20 punktus guva Kelsija Plama.

Spēles pirmajā ceturtdaļā ritēja līdzīga cīņa, to ar četru punktu pārsvaru noslēdzot rīdziniecēm (21:17). Otrās ceturtdaļas pirmajā pusē "TTT Rīga" basketbolistes veica izrāvienu 11:2 un palielināja savu pārsvaru līdz 13 punktiem (32:19), šajā nogrieznī ar precīziem metieniem no tālienes un pēc caurgājiena izceļoties Pulverei. Ceturtdaļas otrajā pusē mājinieces izlīdzināja spēles gaitu, taču tas "TTT Rīga" basketbolistēm netraucēja saglabāt drošu uzvaru un puslaika pārtraukumā doties ar 11 punktu vadību - 36:25.

Trešajā ceturtdaļā laukuma saimnieces uzsāka pakaļdzīšanos un ar Kelsijas Plamas centieniem pietuvojās līdz mīnus četriem punktiem (40:44). Tiesa, pēc minūtes pārtraukuma otrā laukuma galā ar tālmetienu atbildēja Kate Krēsliņa. Pēc trešās ceturtdaļas "TTT Rīga" bija vadībā ar pieciem punktiem (50:45), taču viešņām vairs nevarēja palīdzēt viena no līderēm Aivija Slotere, kura guva kājas savainojumu.

Spēles noslēdzošā ceturkšņa piektajā minūtē viešņas ar "trejaci" panāca septiņu punktu pārsvaru (58:51), ko gan "Fenerbahce" basketbolistes samazināja līdz trim punktiem (58:55). Mājinieces gan nerealizēja tālmetienu, nespējot panākt neizšķirtu, turpretī Aija Brumermane no groza apakšas panāca 60:55. Spēles pēdējās minūtēs ievadā Brīa Hārtlija pietuvināja Stambulas komandu līdz mīnus vienam punktam (61:62), bet "TTT Rīga" savā uzbrukumā nespēja iekarot grozu, tādējādi mājiniecēm bija iespēja izvirzīties vadībā.

Veiksmīgā spēle aizsardzībā palīdzēja rīdziniecēm noturēt vadību, bet desmit sekundes pirms pamatlaika beigām Pedija neiemeta divus soda metienus, dodot mājiniecēm vēl vienu iespēju. Tiesa, "Fenerbahce" līdz metienam netika, "TTT Rīga" komandai svinot dramatisku uzvaru - 62:61.

"TTT Rīga" un "Fenerbahce" pirmā apļa savstarpējā cīņā Latvijā uzvaru ar 68:64 guva mājinieces, kurām tādējādi ir priekšrocība divu spēļu summā.

Vēl šodien šajā grupā Grieķijas čempione Pirejas "Olympiakos" savā laukumā ar rezultātu 79:54 (28:12, 18:9, 21:20, 12:13) pārspēja Francijas vienību Šarlevilmezjēras "Flammes Carolo", bet Krievijas grands Kurskas "Dinamo" mājās guva virsroku 69:51 (19:12, 18:9, 15:16, 17:14) pār Spānijas čempioni Salamankas "Perfumerias Avenida".

Grupas līderpozīcijā ar 12 uzvarām 13 spēlēs ir Kurskas "Dinamo", kam ar astoņām uzvarām seko "TTT Rīga" un Stambulas "Fenerbahce" komandas. Tālāk ar sešiem panākumiem seko Šopronas "Uniqa" un Salamankas "Perfumerias Avenida" komandas, kamēr sestā ar pieciem panākumiem ir Antakjas "Hatay". Septītā ar četrām uzvarām ir Šarlevilmezjēras "Flammes Carolo", kamēr divus panākumu guvusi Pirejas "Olympiakos".

Labākās četras vienības cīnīsies izslēgšanas sacensībās, kamēr piekto un sesto vietu ieguvējas sezonu turpinās FIBA Eirokausa ceturtdaļfinālā.

Vēl šodien "Olympiakos" uzņems "Flammes Carolo" un Kurskas "Dinamo" savu skatītāju priekšā tiksies ar "Perfumerias Avenida". Savukārt ceturtdien "Uniqa" uzņems "Hatay" basketbolistes.

Stambulas "Fenerbahce" klubs dibināts 1907.gada 3.maijā, bet sieviešu basketbola komanda - 1954.gadā. "Fenerbahce" vārds apzīmē vēsturisku Stambulas apkaimi pilsētas Āzijas daļā un radies no Marmaras jūras krastā uzceltas bākas.

"Fenerbahce" sieviešu komanda Eirokausos spēlē no 1992.gada, kamēr Eirolīgā - no 2006. gada. Komanda sešus gadus pēc kārtas sasniedza finālčetrinieku (2012-2017), kā arī ir trīskārtēja Eirolīgas vicečempione (2013, 2014, 2017).

Stambulas komanda 13 reizes uzvarējusi Turcijas čempionātā (1999, 2002, 2004, 2006-2013, 2016, 2018), pa 11 reizēm izcīnījusi Turcijas kausu un Prezidenta kausu. Kluba rindās par Turcijas čempionēm kļuva Anete Jēkabsone-Žogota (2011), Zane Teilāne, Elīna Dikeulaku (2012) un Ieva Kubliņa (2013).

"TTT Rīga" oktobrī pēc astoņu gadu pārtraukuma atgriezās Eirolīgas pamatturnīrā, jo kvalifikācijā divu maču summā pārspēja Anetes Šteinbergas pārstāvēto Itālijas klubu Venēcijas "Umana Reyer".

Eirolīgas A grupā cīnās Jekaterinburgas UGMK, "Nadežda"/"Čukurova" (abas - Krievija), Prāgas ZVVZ USKA (Čehija), "Bourges Basket" (Francija), Brenas "Etixx Mithra Castors" (Beļģija), Skio "Familia" (Itālija), Polkovices CCC (Polija) un ESBVA (Francija).

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" sastāvs 2018./2019.gada Eirokausu sezonai:

Dita Rozenberga, Ieva Kūlīte, Gunta Baško, Karlīne Pilābere, Šeja Pedija, Aija Brumermane, Ieva Pulvere, Aivija Slotere, Kristīne Vītola, Kate Krēsliņa, Baiba Eglīte.