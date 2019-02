Šķēlem 11 punkti kārtējā komandas zaudējumā Francijas čempionātā

"Sharks" izbraukumā ar rezultātu 80:91 (23:31, 23:18, 15:24, 19:18) piekāpās "Chalons-Reims" vienībai.

Latviešu basketbolists šajā mačā laukumā pavadīja 26 minūtes un piecas sekundes, kuru laikā grozā raidīja trīs no pieciem divpunktu metieniem, vienu no trim trejačiem un divus no trim "sodiņiem".

Vēl Šķēle izcēlās ar četrām atlēkušajām bumbām, trim rezultatīvām piespēlēm, divām piezīmēm un divām izprovocētiem noteikumu pārkāpumiem.

Antibas komanda ar četrām uzvarām 20 spēlēs ieņem pēdējo vietu 18 vienību konkurencē, no tuvākajiem konkurentiem atpaliekot par divu panākumu tiesu.

Pašlaik 26 gadus vecais Šķēle uz Franciju pārcēlās pagājušajā vasarā, ar Antibas klubu parakstot līgumu uz vienu gadu. Iepriekšējos divus gadus viņš spēlēja "Ventspilī". Aizvadītajā sezonā Šķēle bija viens no galvenajiem stūrakmeņiem, kāpēc komanda Latvijas Basketbola līgas (LBL) finālā ar 4-2 pieveica "VEF Rīga", turklāt viņš tika atzīts arī par sērijas vērtīgāko spēlētāju.

Antibas vienība aizvadītajā sezonā regulārajā čempionātā ieņēma 16.vietu. Šī komanda par Francijas čempioni kronēta trīs reizes, bet pēdējais tituls tika izcīnīts tālajā 1995.gadā.