"TTT Rīga" basketbolistes Eirolīgas mačā cieš zaudējumu Francijas klubam "Flammes Carolo"

Uzvaras gadījumā rīdzinieces tikpat kā būtu nodrošinājušas vietu Eirolīgas ceturtdaļfinālā, bet tagad par to būs jāpacīnās kādā no trim atlikušajām spēlēm.

Rīdziniecēm rezultatīvākā ar 23 punktiem bija Šeja Pedija, 14 punktus guva Kristīne Vītola, bet 13 punkti bija Aijai Brumermanei.

Rīdziniecēm rezultatīvākā bijusi Šeja Pedija. (Foto: LETA)

Laukuma saimniecēm ar 27 punktiem izcēlās Kelīna Lūisa, bet 26 punkti bija Heilijai Pītersai, kura 22 punktus guva pirmajā puslaikā.

"TTT Rīga" komandai pirmajā ceturtdaļā bija problēmas ar metienu realizāciju, turpretī laukuma saimnieces uzbrukumā bija neapturamas, rīdziniecēm pirmo desmitminūti zaudējot ar 13:31. Arī spēles otrajā nogrieznī Latvijas čempiones nespēja apturēt pretinieču līderi Pītersu, puslaika pārtraukumā dodoties ar 25 punktu deficītu (30:25).

Otrā puslaika sākumā rīdzinieces pēc izrāviena 10:0 pietuvojās līdz mīnus 16 punktiem (40:56). Tāpat salīdzinoši veiksmīgs bija ceturtās ceturtdaļas ievads, kurā "TTT Rīga" iemeta sešus bezatbildes punktus un panāca 13 punktu deficītu (62:75). Tiesa, pēc tam spēle atgriezās vecajās sliedēs, Latvijas komandai ciešot zaudējumu ar rezultātu 75:100, bet saglabājot pārsvaru divu maču summā, kas noderēs gadījumā, ja abas vienības apakšgrupu turnīru noslēgs ar vienādu bilanci.

Šo vienību pirmā apļa cīņā "TTT Rīga" savā laukumā svinēja pārliecinošu uzvaru ar 93:62.

Rīdzinieces Eirolīgā šosezon startē sekmīgi un 11 mačos guvušas sešas uzvaras, kas grupā ļauj atrasties trešajā vietā un reāli pretendēt uz dalību izslēgšanas turnīrā. Savukārt "Flammes Carolo" kontā ir četras uzvaras un septītā pozīcija starp astoņām grupas komandām.

Otrdien jau viena spēle šajā grupā tika aizvadīta, kurā Turcijas vienība Antakjas "Hatay" izbraukumā ar 80:76 uzvarēja Pirejas "Olympiakos" no Grieķijas. Savukārt trešdien Krievijas grands Kurskas "Dinamo" viesos ar rezultātu 75:71 (15:18, 18:10, 16:28, 26:15) pārspēja Turcijas klubu Stambulas "Fenerbahce". Ceturtdien Ungārijas komanda Šopronas "Uniqa" spēkosies ar Spānijas čempioni Salamankas "Perfumerias Avenida".

Grupas līderpozīcijā ar uzvarām visās 11 spēlēs ir Kurskas "Dinamo", kam ar septiņām uzvarām seko Stambulas "Fenerbahce". Sešas uzvaras ir "TTT Rīga" kontā, kam ar pieciem panākumiem desmit dueļos seko Šopronas "Uniqa", turklāt piecas uzvaras 11 cīņās ir arī Antakjas "Hatay" basketbolistēm. Sestā ar četriem panākumiem desmit mačos ir Salamankas "Perfumerias Avenida", kamēr četras uzvaras 11 dueļos ir Šarlevilmezjēras "Flammes Carolo", bet viena - "Olympaikos" kontā.

Labākās četras vienības cīnīsies izslēgšanas sacensībās, kamēr piekto un sesto vietu ieguvējas sezonu turpinās FIBA Eirokausa ceturtdaļfinālā.

"Flammes Carolo" klubs dibināts 2002.gadā, un šo vienību jau 17.sezonu trenē Romualds Jerno. Šarlevilmezjēras komanda pirmsākumos spēlēja NF3 (tobrīd Francijas ceturtā līga), vēlāk NF2, bet 2010.gada sezonā sasniedza Francijas kausa pusfinālu, triumfēja NF1 un pārcēlās uz virslīgu.

Šis Francijas klubs iepriekšējās divās sezonās valsts augstākās līgas regulārajā čempionātā izcīnīja otro vietu, kamēr izslēgšanas turnīrā ikreiz apstājās pusfinālā.

Francijas čempionātā "Flammes Carolo" guvusi astoņas divas uzvaras 14 mačos, kas tai liek atrasties kopvērtējuma piektajā vietā starp 12 vienībām.

"TTT Rīga" oktobrī pēc astoņu gadu pārtraukuma atgriezās Eirolīgas pamatturnīrā, jo kvalifikācijā divu maču summā pārspēja Anetes Šteinbergas pārstāvēto Itālijas klubu Venēcijas "Umana Reyer".

Eirolīgas A grupā cīnās Jekaterinburgas UGMK, "Nadežda"/"Čukurova" (abas - Krievija), Prāgas ZVVZ USKA (Čehija), "Bourges Basket" (Francija), Brenas "Etixx Mithra Castors" (Beļģija), Skio "Familia" (Itālija), Polkovices CCC (Polija) un ESBVA (Francija).

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" sastāvs 2018./2019.gada Eirokausu sezonai:

Dita Rozenberga, Ieva Kūlīte, Gunta Baško, Karlīne Pilābere, Šeja Pedija, Aija Brumermane, Ieva Pulvere, Aivija Slotere, Kristīne Vītola, Kate Krēsliņa, Baiba Eglīte.