Stiliste Žanna Dubska kļuvusi par krāpnieku upuri

View this post on Instagram

Man šķiet, ka esmu kļuvusi par krāpšanas upuri. Esmu izgudrojusi unikālu autorsistēmu sievietes figūras diagnostikai, lai varētu rast katras sievietes aprisēm atbilstošu formas un silueta apģērbus. Lai mana sistēma kļūtu pieejama ikviena sievietei Latvijā un ārpus tās. In es kopā ar sadarbības partneriem izveidoju e-veikalu, bet diemžēl sadarbības partneri sāka veikt dīvainas darbības, pieprasīt papildu samaksu skaidrā naudā bez līgumiem u.c., kā rezultātā mana izstrādātā sistēma ar piesaistītajiem maksājumu risinājumiem nonāca viņu rīcībā un viņi atsakās to man atdot. . Esmu slēgusi piekļuvi http://dubska.lv/ru vietnei, lai manas klientes nenonāktu krāpnieku nagos. Diemžēl laika posmā no sistēmas publiskošanas līdz tās slēgšanai daudzas sievietes jau paguva veikt pasūtījumus, taču iespējamo krāpnieku dēļ man šī informācija nav pieejama. Tādēļ lūdzu visas dāmas, kas pasūtījušas sev vai dāvanas veidā figūras diagnostikas pakalpojumu vietnē http://dubska.lv/ru, sazināties ar mani, lai varētu saņemt pakalpojumu. —————————- Rakstiet man uz info@dubska.lv ______________________________________________________Мне кажется, что я стала жертвой мошенничества. Я изобрела уникальную авторскую систему диагностики женской фигуры, чтобы быстро находить для каждой женщины подходящие формы и силуэты нарядов. Чтобы диагностика стала доступной для всех женщин, я с партнерами создала интернет-магазин, но, к сожалению, мои партнеры начали делать странные вещи, требовать дополнительные деньги без договоров и т.д. Это привело к тому, что моя система с привязанными платежными решениями оказалась в их распоряжении и они отказываются передать ее мне. Я закрыла доступ к http://dubska.lv/ru, чтобы предотвратить попадание моих клиентов в ногти мошенников. К сожалению, многие женщины смогли заказать диагностику между моментом запуска системы и ее закрытием, но из-за действий потенциальных мошенников у меня этой информации нет. Поэтому, я прошу связаться со мной тех, кто заказали себе или в подарок диагностику фигуры на http://dubska.lv/ru, чтобы получить услугу.