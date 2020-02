Foto: ddp/abaca press/ Vida Press

Kādas jakas ir modē šogad?

Stila jaunumi Anita

Sedliņa Žurnāls "Kas Jauns"

Jaka jeb adīts kardigans ir ikvienas garderobes pamatelements. Lai izceltu to no nepelnītas aizmirstības, moderni un radoši to valkāšanas paņēmieni.