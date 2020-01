Kadrs no filmas "Brokastis pie Tifānija" ar modes ikonu, aktrisi Odriju Hepbernu galvenajā lomā. 1961 (Foto: WENN.com/Vida Press)

Londonā tiks atvērta ikoniskās filmas "Brokastis pie Tifānija" kafejnīca

Dzīvesstils Marika

Džule Jauns.lv

Ikviena liela modes cienītāja un kino pazinēja sapnis ir pabrokastot "Tiffany & Co", un tas drīz kļūs par iedomas transformāciju realitātē. Ikoniskās amerikāņu filmas "Breakfast at Tiffany`s" kafejnīca "Blue Box" tiks atvērta Londonā - kādā no luksusa "Harrods" stāviem.