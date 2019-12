8 soļi, kā mazināt acu sasprindzinājumu

Lūk, daži vingrinājumi sasprindzinājuma mazināšanai:

1. solis. Izvēlies ērtu vietu – tā, lai sēžot varētu atbalstīt galvu plaukstās, bet galva ar muguru veidotu taisnu līniju. Ja rokas balsti uz galda, uzliec uz tā grāmatu vai stingru spilvenu. Šo vingrojumu vari veikt arī guļus, tad paliec spilvenu zem katra elkoņa.

Ja elkoņus neatbalsta, kaklā un plecos saglabājas sasprindzinājums, tātad relaksācija nebūs pilnīga.



2. solis. Vispirms paskaties uz plaukstu, ar skatu iezīmē tajā bedrīti. Plaukstas labi saberzē.



3. solis. Drusku ieliec plaukstu, lai veidojas iedobīte, tad uzliec kreiso plaukstu uz acīm tā, lai atvērta acs tiktu pilnīgi nosegta (paliek tumšs), pirkstus pāri deguna pamatnei, pamirkšķinot skropstām tik tikko jāpieskaras plaukstai. Tāpat pārliec pāri otru plaukstu, lai pirksti virs deguna krustojas. Ja plaukstas pareizi uzliktas, izveidojas gandrīz kā neliels vakuums. Rokas uzliec pa vienai, lēnām izjūtot procesu. Tas nav būtiski, kura plauksta virspusē.



4. solis. Acis aizvērtas, pilnīga tumsa, melna kā samts. Ja redzi gaismu vai krāsu dzirksteles, tas norāda uz redzes stresu. No otras puses, ja redzi tumsu, tas norāda uz

redzes atslābināšanu.



5. solis. Domās sūti acīm relaksējošu ziņu, pirkstiem it kā jāieplūst pierē. Apzinies, ka caur plaukstām sūti acīm enerģiju. Enerģija atrod ceļu uz acīm un ap tām, muskuļiem.

Jūties ļoti droši, pilnīgi pārliecināti, ka redzēsi labāk. Atslābini pieri, kaklu, plecus. Sajūti, ka ir vieglāk dabiski elpot.



6. solis. Lēni, viegli, bet drusku padziļināti elpo. Ieelpo caur degunu, izelpo caur nedaudz pavērtu muti ar šņācienu. Izelpai jābūt garākai. Pamani un sajūti, kā muskuļi ap acīm atslābinās, sajūti, kā acs āboli atrod ceļu uz dabisku formu. Turpini elpot dabiski, viegli.



7. solis. Dabiski veidojas smaids, to sajūti visos muskuļos – pierē, vaigos, acīs, smadzenēs, zodā, kaklā, plecos. Smaida atslābinājums izlīst pa visu ķermeni – tas smaida un atslābinās.



8. solis. Atver acis, viegli, viegli pamirkšķini, pasmaidi. Pasakies savām actiņām, ka tās tik labi kalpo un ir tik atsaucīgas!

