Modele publicē kārdinošu bikini foto, bet fanus uztrauc tikai viņas dīvāns

Blondīnei Ebijai Rao ir aptuveni 900 tūkstoši "Instagram" sekotāju, un gandrīz 80 tūkstoši cilvēki viņai seko "Twitter". Meitene atkal un atkal priecē fanus ar atklātām fotogrāfijām, saņemot simpātijas un iepriecinošus komentārus. Nesen modele publicēja fotogrāfiju, kurā, kā parasti, pozēja pieticīgā bikini, raksta "Daily Star". Oranžais apakšveļas komplekts viņas augumā izskatījās brīnišķīgi.

Fani sāka uztraukties par dīvānu un par to, kā Ebija to vēlāk notīrīs. (Foto: Instagram)

Bet tā vietā, lai saņemtu uzslavas, Ebija negaidīti saņēma kritiku. Uzmanīgie foto vērotāji pamanīja kādu, viņuprāt, mulsinošu detaļu. Meitenes ādu bagātīgi klāja pašiedeguma krēms. Fani sāka uztraukties par dīvānu un par to, kā neuzmanīgā skaistule to vēlāk notīrīs. Daži bija pat tik ļoti sašutuši, ka foto nosauca par pretīgu.



"Domāju par to, kā iedeguma krēms paliek uz šī gandrīz baltā dīvāna," izsakās kāds "Twitter" lietotājs.



"Cik viņai būs jāmaksā par ķīmisko tīrīšanu?" jautājumu uzdod cits soctīklu lietotājs.



"Tas ir pretīgi," lakonisks ir kāds no "Twitter" lietotājiem.



Tomēr maz ticams, ka šāds nopēlums kaitēs blondīnes popularitātei vai karjerai. Viņai izdevies nodibināt sadarbību ar tādiem brendiem kā "Fashion Nova" un "Knock Out Watches".