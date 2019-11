Kā sekot modei, nekaitējot dabai. Reāli padomi

Materiāls

Apģērbi visbiežāk top no sintētiskiem materiāliem. To sastāvā ir jēlnafta, poliesters, un tas nozīmē, ka ikreiz, kad mazgā drēbes, tu palīdzi piesārņot okeānu. Neilons tiek iegūts no naftas un oglēm un dod savu artavu vides piesārņošanā un globālajā sasilšanā. Akrils ir tapis no poliakrilnitrila un, pēc ASV Vides aizsardzības aģentūras datiem, var veicināt saslimšanas ar vēzi risku. Tāpēc ieteicams izvēlēties no dabiskām šķiedrām tapušus izstrādājumus, kā kokvilna, zīds, vilna, lins un kašmirs.

Izpēte

Iepazīsti savus iecienītākos modes zīmolus, pārbaudi, vai tie ievēro ilgtspējas principus!

Godīga tirdzniecība

Godīga tirdzniecība nozīmē, ka apģērbu ražotāji jaunattīstītajās valstīs strādājošajiem nodrošina pienācīgu un darbam atbilstošu atalgojumu. Šādu zīmolu atbalstīšana ir atbildīga klienta pirmie soļi.

Pārstrāde

Iegādāties apģērbu labdarības veikalos ir veids, kā ne tikai izvairīties no tekstiliju izšķērdēšanas, bet arī palīdzēt grūtībās nonākušajiem. Alternatīva ir arī daži masu apģērbu zīmoli (piemēram, H&M Conscious Collection), kas sākuši veidot kolekcijas no pārstrādātām tekstilijām (un pat plastmasas).

Filtrs

Izmanto sintētiskiem un daļēji sintētiskiem izstrādājumiem paredzētos mikrošķiedras filtrus veļai. Šajos maisiņos mazgājot apģērbus, mikroplastmasas daļiņas tiek savāktas un nenonāk atpakaļ vidē.

Atsakies no ātrās modes

Iespējams, visvienkāršākais ilgtspējas pamatprincips ir neiegādāties masu zīmolu jeb ātro apģērbu, bet tā vietā investēt vidē un sociāli atbildīgu zīmolu darinājumos.

Tiešsaistē

Kā izrādās, tāds nieks kā braukt ar auto uz veikaliem bojā klimatu un videi draudzīgāks risinājums ir iepirkties internetā.

Otrreizējā lietošana

Modes ilgtspējas jautājumos apģērba otrreizējai lietošanai ir svarīga loma, kas nozīmē nemudināt vairāk ražot ārā metamās, ātrās modes drēbes. Un mīts, ka otrreiz lietotās un vintāžas drēbes nav modernas, ir neprecīzs – mode ir cikliska, un senāki stili vienmēr atgriežas aktualitāšu topos. Un, tā kā šis apģērbs jau ir tapis, pārdots un valkāts, tu neesi ātrā modes ritma dalībnieks!

Pērc mazāk

Protams, to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt. Uzdevuma atvieglošanai ir vērts sev uzdot jautājumus, vai šis konkrētais izstrādājums tiešām ir nepieciešams, vajadzīgs un vai tiks pietiekami valkāts.

Vienkāršo

Izvēlies kvalitāti, nevis kvantitāti. Tas nenozīmē tikai retāku iepirkšanos, bet arī investēšanu apģērbā, kas būs daudzpusīgāk un biežāk valkājams. Triks ir ieguldīt finanses tādos ilgtspējīgas klasikas izstrādājumos kā balts krekls, džinsa bikses, zābaki, mazā melnā kleitiņa un vienkārši T krekli.

Neiepērcies

Pamēģini sev dot uzdevumu – atteikties no iepirkšanās piecus, astoņus mēnešus vai visu gadu. Saudzīgi budžetam, un būsi mazāk ieinteresēta drēbes izmest, kā arī iemācīsies daudzpusīgāk valkāt jau sev piederošo apģērbu.

Rūpējies

Jo labāk rūpēsies par savām drēbēm, jo ilgāk tās kalpos. Tas nozīmē, ka būs arī mazāks kārdinājums iepirkties atkal.

Ziedo

Apģērbu, ko vairs nevēlies un nevalkā, ziedo labam mērķim, un tā palīdzi arī citiem kļūt atbildīgākiem. Piemēram, ziedo kādu apģērba gabalu ik reizi, kad nopērc sev ko jaunu.

Atjauno

Nesteidzies ar drēbju izmešanu, iemācies saremontēt apģērbu vai ļauj to darīt profesionālim.

