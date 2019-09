Vasarā liekais svars nācis klāt vēl vairāk? Kristīne (-22kg) atklāj, kas jādara

Kāda bija Tava iepriekšējā tievēšanas pieredze?

Kad biju jaunāka, nezināju, kas tas tāds liekais svars vispār ir. Vēlāk piedzīvoju pārmaiņas dzīvē un septiņu mēnešu laikā pieņēmos svarā par vairāk nekā 20 kg. Sākumā izmēģināju visādus veidus, kā tik vaļā no liekajiem kilogramiem - neēdu pēc sešiem vakarā, kādu laiku ievēroju tā saukto griķu diētu, atteicos no saldumiem.. Viss no minētā bija ļoti grūti un sanāca uz īsu brīdi. Pēc tam svars atkal atgriezās atpakaļ.

Kāda bija Tava motivācija notievēt tieši tagad?

Iepirkšanās kļuva arvien sāpīgāka. Tajos veikalos, kur agrāk ieprirkos, vienkārši vairs nebija tādu izmēru, kas man derētu. Mans apģērbs bija sasniedzis jau 44.izmēru (!!!) Ikdienā bija liels bezspēks, nogurums, pat apātija. Neapmierināja pašas atspulgs spogulī. Punktu visam pielika māsīcas jubileja, kad satiku sen neredzētas draudzenes. Viņas mani vienkārši nepazina - liekā svara dēļ es izskatījos pēc citas- vecākas sievietes.

Spied šeit – StockholmDiet.com – un atbrīvojies no liekā svara bez treniņiem un badošanās!

Kā Tu uzzināji par Stokholmas diētu?

Par Stokholmas diētu man pastāstīja māsa. Viņa teica, lai paskatos, kā ar šo diētu notievēt izdevies māksliniecei Elitai Platmalniecei! Tā arī es nolēmu pamēģināt, lai gan, godīgi sakot, sākumā biju skeptiska un neticēju, ka kaut kas labs no tā sanāks.

Kā Tev veicās ar diētas ievērošanu?

No sākuma precīzi ievēroju visu, kas bija norādīts manā tievēšanas plānā. Pārsteidzam ka receptes bija tik interesantas un daudzveidīgas. Neprasījās pat saldumi un uzkodas, kas bija iekļauti plānā. Jutos labi un svarīgākais- vienmēr paēdusi. Man tas bija ļoti svarīgi, jo sākumā es baidījos, ka būšu badā, kā tas parasti notiek, ievērojot citas diētas.

Pēc pirmās nedēļas biju nometusi 4 kilogramus. Mani tas ļoti iepriecināja, tas bija stimuls turpināt iesākto. Ar katru nākamo dienu, kāpjot uz svariem, varēja redzēt, kā kilogrami viens pēc otra pazūd… Pēc mēneša es jau biju nometusi 11 kilogramus, bet pēc diviem - jau 17 kg. Tas likās neticami! Sākumā likās, ka varētu neizdoties, bet rezultāts ir lielisks un, kas galvenais - tas viss tik īsā laikā. Tagad manas pārvērtības ir grandiozas - jūtos viegli un pārliecināti. Saņemu daudz komplimentus un jūtos gandarīta par sevi. Ēdu veselīgi un daudzveidīgi. Pilnīgi cita dzīve!

Ko Tu ieteiktu cilvēkiem, kuriem joprojām ir liekais svars?

Es zinu, ko nozīmē 22 kg liekā svara, kas ikdienā jānēsā līdzi. Nenovēlu to nevienam! Ja Tevi neapmierina, kā izskaties un jūties, tad piesakies Stokholmas diētai un beidzot saved kārtībā savu augumu. Katrs no mums to ir pelnījis!

Svarīgi: izmanto īpašo izdevību tagad, bet sāc, kad vēlies, jo notievēšanas plāns būs pieejams Tavā Stokholmas diētas profilā.

Reklāmas raksts sadarbībā ar StockholmDiet.com