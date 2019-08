Stāsts ved uz augusta sākumu, kad vietnē "Instagram" amerikāniete vārdā Tifānija Mičela publiskoja attēlu ar sevi pašu motocikla avārijā. Tobrīd Mičelai instagramā bija ap 200 000 sekotāju, bet tagad to ir jau par daudziem tūkstošiem vairāk. Lai gan pasaules mērogā tas nekas daudz nav, šīs jaunietes izdarības likušas žurnālistiem uzdot jautājumu: kur vēl tālāk iesim, influenceri?

Par ko ir stāsts

Tifānija Mičela starp daudzām savām smukbildītēm instagramā nereti sevi atainojusi arī kā baikeri. Un tad augusta sākumā - traģika, avārija, meitene guļ uz asfalta, blakus ķivere, pieskrējis izmisīgs un izskatīgs puisis... Un vēl attēlā redzama vertikāli nolikta kāda zīmola dzēriena pudele. Līdzās tam, ka no Mičelas sekotājiem zem bildes rindojās līdzjūtības komentāri, sāka krāties arī kritiskāk domājošu cilvēku sacītais. Kur gan ir avārijas asinis? Kāpēc attēli ir tik estētiski glīti? Kas tur pa īstam ir noticis? Kāpēc es neticu tam, ko redzu?

Komentētāji lēsa, ka ceļu satiksmes negadījuma seku attēlu virkne ir falsificēta, un to īstenais mērķis bija dzēriena atrādīšana instagram'ā. Tifāniju Mičelu gan sekotāji, gan arī reklāmas profesionāļi apsūdzēja patērētāju maldināšanā. Līdz ar žurnālistu interesi jaunā dāma savu spožo izgājienu no portāla ir dzēsusi, vienlaikus sniedzot skaidrojumus par notikušo. Un par sava darba ētiku, kuru pati it kā pārkāpusi.

Influenceres skaidrojums

Zināms, ka attēlus uzņēmusi influenceres draudzene, un bildēs reklamētais dzēriens ir kompānijas "Coca-cola" Amerikā izplatītais "Smartwater", kas arī iepriekš figurējis Mičelas fotogrāfijās, tātad it kā viņas sadarbības partneris. Pati Mičela tekstos pie avārijas bildēm skaidroja, kas noticis, šķietami dramatizējot un it kā izfantazējot notikušo - kā kritusi, kā gulējusi uz ielas bezpalīdzīga. Viņa vēstīja, ka pirms pāris gadiem motocikla avārija paņēmusi viņas mīļotā cilvēka dzīvību un ka tas viņai sāp joprojām. Bet attēla priekšā - dzēriena pudele, kas stāvi vertikāli, labi saredzami.

BBC žurnālistes uzrunāta, influencere lūgusi pārstāt šo stāstu attīstīt, jo avārija tiešām bijusi īsta. Mičela un viņas draudzene, fotogrāfiju autore, pat nosūtījusi attēlus no notikuma vietas, kur redzama gan ātrā palīdzība, gan policija. BBC secina, ka šāds incidents uz ielas tik tiešām ir bijis. Bet abas jaunietes atzīst, ka attēli no avārijas vietas tik tiešām var nolasīties kā dzēriena reklāma, taču tā tāda neesot bijusi, jo "es esmu godīga attiecībās ar visiem saviem reklāmdevējiem," paudusi Mičela. Savukārt no plašākas intervijas BBC influencere atteikusies, aizbildinoties ar ievainojamību, pārāk lielu atklātību, un dziedināšanās vārdiem. Mičela noliedz, ka motocikla avārija būtu inscenēta fotogrāfiju tapšanas labad. "Man nav ne jausmas, kā varēja tā sanākt, ka šis notikums uztverts kā daļa no zīmola kampaņas. Ja kāds uzņēmums vēlas, es ar to strādāju, bet šeit varēja būt arī jebkurš cits ūdens," vēstīts publikācijā.

Pati jauniete pēc tam, kad šo bilžu tematu "pacēla" medijs "BuzzFeed", izteica lūgumu žurnālistiem par to nerakstīt. "Man ir ļoti skumji, ka cilvēki notic visam, ko lasa, ka viņi ir spējīgi uzbrukt cilvēkam pēc avārijas, kad viņš guvis ievainojumus un traumas," pauž Mičela. BBC žurnāliste gan akcentē citu aspektu, proti, neatkarīgi no tā, vai jūs noticat konkrētajam stāstam, tiek kopumā iedragāta sekotāju uzticība tam, kas redzams influenceru publiskotajos attēlos. Kas ir īstenība, un kas ir meli instagram'a mārketinga pasaulē?

