Kā ātri atjaunot ādas skaistumu pēc vasaras saules!

Tas nozīmē, ka jāmeklē kāds efektīvs līdzeklis, kas spēj padzirdīt un atjaunot ādu no iekšpuses. Uzklausot manas vēlmes, mans kosmetologs ieteica trīs mēnešus lietot LYL ASTAXANthin kapsulas. Šī uztura bagātinātāja sastāvā vadošā viela ir dabisks astaksantīns - spēcīgs un pētījumos pārbaudīts fakts, ka tas spēj ādā atjaunot mitrumu un uzturēt to gludu un elastīgu. Ir apstiprināts, ka 9 nedēļu ilgs dabiskā astaksantīna 4mg devas lietošanas kurss labvēlīgi ietekmē saules kairinātu ādu.

Mazāk grumbiņu, vairāk mitruma

Ja par astaksantīnu vēl nav dzirdēts, tad svarīgākais, kas par to jāzina ir tas, ka dabiskais, no mikroaļģēm iegūtais astaksantīns ir visspēcīgākais zinātnei zināmais antioksidants dabā. Klīniskajos pētījumos apstiprināts, ka dabiskais astaksantīns būtiski uzlabo visu ādas slāņu stāvokli, jo aizsargā tos no galvenā ienaidnieka – brīvajiem radikāļiem. Uzlabojas ādas veselība un tās dabiskais skaistums un mirdzums.

Kāpēc gan būtu svarīgi lietot astaksantīnu tieši pēc vasaras? Līdz ar skaisto iedegumu āda vasaras saulē ir arī cietusi – tā zaudējusi mitrumu, UV stari mazinājuši ādas elastību. Lielākoties tas notiek tādēļ, ka UV stari, mijiedarbojoties ar ādas šūnām, rada brīvos radikāļus. Brīvie radikāļi spēj ātri un neatgriezeniski oksidēt dažādas organisma struktūras, tajā skaitā arī šūnas DNS. Organisms izmanto antioksidantus, lai šos brīvos radikāļus neitralizētu. Ja antioksidantu nav pietiekami, lai cīnītos pret brīvajiem radikāļiem, tie sāk bojāt šūnas un organisms piedzīvo tā saucamo oksidatīvo stresu.

Pirms nākamās vasaras jāpatur prātā, ka dabisko astaksantīnu vēlams dzert jau pirms vasaras saules peldēm, lai organismam būtu pietiekami resursu cīņai pret brīvajiem radikāļiem. Pēc vasaras astaksantīna kūre ir vairāk nekā vēlama.

Pēc-vasaras kūres nepieciešamību apstiprina pētījums

Astaksantīna brīnumainās spējas jau izsenis zināmas Āzijā. Nesen Japānā veikts pētījums, kurā vērtēta tieši astaksantīna lietošanas efekts, kad ādas stāvokli pasliktinājusi UV staru ietekme. Pētījumā piedalījās 23 japāņu sievietes, no kurām daļa desmit nedēļas papildus uzturam uzņēma dabisko astaksantīnu 4mg devā ik dienu, un otra daļa bija placebo grupa. Pētījuma gaitā tika noteikta minimālā eritēmas deva un analizēts, kā UV staru ietekmē mainījies mitruma un ūdens zuduma līmenis ādā pirms astaksantīna lietošanas un pēc 9 nedēļu ilga lietošanas kursa. Rezultātā sievietēm, kuras bija lietojušas dabisko astaksantīnu, UV staru kairinātājās vietās ādā mitrums bija zudis mazāk, salīdzinot ar placebo grupu. Turklāt tajās vietās, kur saule nebija radījusi kādus ādas apdegumus vai kairinājumus, astaksantīns ādas stāvokli bija ievērojami uzlabojis.

Astaksantīns veicina arī kolagēna šķiedru atjaunošanos, ko bojā UV starojums un tā izraisītā masīvā brīvo radikāļu veidošanās. Astaksantīns vājina reaktīvo skābekļa molekulu iedarbību, un kolagēns saglabā spēju tam atbilstoši atjaunoties.

Izvēlies tikai drošu un dabisku astaksantīnu

Pētnieki gan uzsver, ka ļoti būtiski uzņemt tieši dabisko astaksantīnu, jo tieši tā labvēlīgā ietekme pastiprināti pētīta un plūc laurus attiecībā uz ādas struktūras uzlabošanu, grumbiņu mazināšanu, veselīga ādas mitruma līmeņa noturēšanu, pigmentācijas plankumu rašanās palēnināšanu un daudzām citām spējām. Speciālisti arī min, ka pasaules tirgū ir ap 95% sintētiski ražota astaksantīna [2], tāpēc noteikti jāpievērš uzmanība produkta izcelsmei.

Spēcīgākais un tīrākais dabā zināmais antioksidants astaksantīns tiek iegūts no mikroaļģēm Haematococcus Pluvialis. Tieši 4mg dabiskā astaksantīna deva, kas vēl papildināta ar ievērojamu daudzumu C un E vitamīnu, ir brīnumainajā LYL ASTAXANthin kārbiņā, kas nopērkams visās aptiekās Latvijā. LYL ASTAXANthin ir 100% tīrs un dabisks produkts, jo iegūšanā netiek izmantoti nekādi ķīmiskie šķīdinātāji, bet gan ultra augsta spiediena oglekļa dioksīda ektrakcijas tehnoloģija DeepExtract. Astaksantīna kompleksu iegūst pilnīgos bezskābekļa apstākļos un maigā temperaturā, kas garantē LYL ASTAXANthin maksimālo, dabā paredzēto efektivitāti un koncentrāciju. LYL ASTAXANthin ir tīrs arī no jebkura nevēlama vides piesārņojuma. Turklāt ekstrakta sastāvs ir nemainīgs, neatkarīgi no izmaiņām dabā un mikroalģu sastāva ekstrakta iegūšanas brīdī. Ar citu ražotāja produktiem, lai arī tie būtu dabiskas izcelsmes, tomēr jāuzmanās, jo aļģes var būt audzētas arī atklātās ūdenstilpnēs, kur tās apdraud gaisa piesārņojums un baseinā var nonākt liels daudzums svešķermeņu – putekļu, kukaiņu u. tml. Tāpat astaksantīnu var iegūt arī no Phaffia rauga. Svarīgi zināt, ka raugs satur tikai apmēram 40% astaksantīna, kas ir uz pusi mazāk nekā mikroaļģēs, kas tiek izmantotas ASTAXANthin radīšanā.

