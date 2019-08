socialmediaservice by ddp images / Vida Press

Kā dzīvo Dveins Džonsons - viens no visvairāk pelnošajiem aktieriem pasaulē

Dzīvesstils Anita

Sedliņa Žurnāls "Kas Jauns"

Dveins Džonsons jeb Roks no pieticīga koledžas futbola spēlētāja ir kļuvis par profesionālu cīkstoni, producentu, rakstnieku un vienu no vislabāk apmaksātajiem aktieriem Holivudā (gadā nopelna ap 124 miljoniem dolāru). Viņa dzīve ir gana komfortabla, lai spētu atļauties pirkt to, ko vien sirds vēlas.