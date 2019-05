Stila pārvērtības kopā ar modes dizaineri Dāvidu

Modes dizainers Dāvids, izmantojot interneta veikala Cellbes.lv daudzpusīgo piedāvājumu, Jauns.lv lasītājiem demonstrē aktuālās modes tendences un iespējas stila dažādošanai. Stila pārvērtībās grāmatvedei Kristīnei viņš ir izveidojis divus tēlus: vienu ikdienišķai vasaras dienai un otru – svinīgam teātra, izstādes vai restorāna apmeklējumam.

Pēc profesijas Kristīne ir grāmatvede, kura par savu garderobes komplektu ofisā un ikdienā dēvē bikses un kreklu. Viņai garderobes atjaunošana norit impulsu iespaidā vai interneta veikalos iegādājoties kleitas un krekliņus – izstrādājumus, ar kuriem nevar kļūdīties.

Foto: Publicitātes

Dāvids ir izvēlējies apģērbu komplektu vēsākam Latvijas vasaras vakaram. Par galveno tēla akcenu izvēloties baltu žakarda žaketi, dizainers norāda, ka tā ir primārā un noderīgākā garderobes lieta, kas piestāvēs pie jebkura apģērba – gan puķainas kleitas, gan dažādu krāsu T krekliem.

Gaiši zilā blūze ir sveiciens aktuālajām modes tendencēm, bet brīva piegriezuma sarkanās bikses – lai pasvītrotu personības būtību un vienlaikus pievērstu uzmanību valkātājai. Savukārt baltās tenisa čības ir kā mudinājums pievērsties veselīgam dzīvesveidam – pastaigām.

Foto: Publicitātes

Modes dizainers šovasar iesaka izvēlēties klasiskos lietusmēteļus jeb trenčus. Mainīgajiem Latvijas laikapstākļiem praktiskākās jakas būs ar kapuci vai par alternatīvu var noderēt militāra, studentu koorporāciju stilu atgādinoša cepure. Protams, romantikai var aplikt ap kaklu šalli maigās krāsās.

Foto: Publicitātes

„Kristīni uzposu teātra vai restorāna apmeklējumam kopā ar mīļoto cilvēku. Cellbes.lv atradām visu, lai viņa izskatītos apburoši,” komentē Dāvids, uzsverot, ka Cellbes.lv piedāvājumā ir atrodami tonāli tik perfekti saskaņojami krāsu komplekti kā izvēlētā kleita un kokvilnas mežģīņu trencis. Sievišķību pasvītros augstpapēžu kurpes ar smailu purngalu, bet komfortablākai alternatīvai koptēlam pieskaņojamas arī elegantas, baltas tenisa kurpes.

Foto: Publicitātes

Tā kā Cellbes.lv piedāvājums ir plašā izmēru – no 34. līdz 64. – amplitūdā, Dāvids norāda, ka trencis ir aktuāls izstrādājums tieši plus izmēra sievietēm. Trencis lieliski iederēsies virs bezpiedurkņu kleitām un spēs novērst uzmanību no silueta rūpju zonām.

Foto: Publicitātes

„Protams, Kristīnes kleita nav vienīgā Cellbes.lv piedāvājumā. Tāpat kā pērn, arī šogad ļoti aktuāli ir sievišķīgi volāni, un esmu atradis brīnišķīgu volānu kleitu, kas valkājama gan ar nolaistu, gan piepaceltu plecu daļu. Nezūdoša vērtība būs arī mini kleita ar atkailinātiem pleciem un izteiksmīgu kakla dekoru. Vai gaiši zila puķaina kleita, kuras siluets un audums spēs nomaskēt sieviešu individuālās auguma rūpju zonas.”

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Cellbes.lv