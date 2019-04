8 ēdieni, ko nekad neēd uztura speciālisti

Portāls Independent.co.uk palūdza deviņiem uztura speciālistiem nosaukt vienu ēdienu vai dzērienu, kuru viņi paši nekādā gadījumā nelietotu.

Lūk, produkti, kurus viņi nosauca - un paskaidrojums, kāpēc:

Hotdogs

"Viens ēdiens, ko es nekādā gadījumā neatļautos ēst, ir hotdogs. Nav svarīgi, vai tā ir liellopa, vistas vai tītara gaļas desiņa. Hotdogu desiņas tike gatavotas no ļoti apstrādātas gaļas, tajās ir pilns ar nātriju, nereti tās ir vienkārši pārblīvētas ar nitrātiem, kuri izraisa vēzi. Vārdsakot, viens no pašiem neveselīgākajiem ēdieniem," saka sertificēta diētas ārste, grāmatas „Healing Superfoods for Anti-Ageing: Stay Younger, Live Longer“ autore Kārena Ansela.

Zemesriekstu sviests ar samazinātu tauku saturu

"Sirds veselībai ir ļoti noderīgi mononepiesātinātie tauki, kas ir zemesriekstu sviesta sastāvā. Tā ir viena no labākajām šā produkta īpašībām. Taču, kad ražotāji no šā sviesta atdala taukus, viņi tos aizstāj ar dažādu veidu cukuriem un citām nevēlamām sastāvdaļām. Šās darbības rezultātā zemesriekstu sviestā ar samazinātu tauku saturu ir daudz vairāk cukura un ogļhidrātu nekā parastā riekstu sviestā.

Es izvēlos klasisko riekstu sviestu, kuram ir tikai 2 sastāvdaļas - zemesrieksti un sāls. Dodu priekšroku kraukšķīgajam sviesta variantam," saka Reičela Melcere Vorena, sertificētā diētas ārste, grāmatu The Smart Girl’s Guide to Going Vegetarian“ un „A Teen’s Guide to Gut Health“ autore.

Saldie gāzētie dzērieni

"Es izvairos dzert saldos gāzētos dzērienus - tieši tāpat kā esmu darījusi visu savu dzīvi. Uzskatu, ka tās ir vienkārši "tukšas" kalorijas, jo tajos ir vien cukurs un nekādu vērtīgu uzturvielu. Saldie dzērieni ir papildu kalorijas, kuras turklāt nav pat vērtīgas. Dzerot tos, tu nejūti nekādu sāta sajūtu," saka sertificēta diētas speciāliste Kima Larsone.