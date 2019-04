15 tipiskākie iemesli, kāpēc izkrīt mati

Fizisks stress

Īslaicīgu matu izkrišanu var izraisīt jebkāda fiziska trauma – operācija, autoavārija vai pat gripa. Matu dzīves cikls sastāv no trim fāzēm: augšanas, dīkstāves un izkrišanas. Ļoti strespilna situācija ciklu iztraucē, un rezultātā liela daļa matu ieiet izkrišanas fāzē. Tas parasti kļūst pamanāmi trīs līdz sešus mēnešus pēc traumas, taču tas beigsies, kad ķermenis atgūsies.

Grūtniecība

Grūtniecība ķermenī rada tādu stresa stāvokli, ka var sākties matu izkrišana (vēl viens iemesls ir hormoni). Sievietes gan to visbiežāk pamana pēc mazuļa piedzimšanas, jo arī bērna piedzimšana ķermenim ir liels šoks. Ja tā noticis ar tevi, nesatraucies, jo drīzumā mati atkal ataugs.

Antidepresanti, asins šķidrinātāji un citi medikamenti

Pierādīts, ka vairāki medikamenti izraisa matu izkrišanu. Populārākie no tiem ir dažādi asins šķidrinātāji, antidepresanti un ibuprofēns, kas atrodams pretsāpju zālēs. Ja tavs ārsts konstatē, ka kāds no izrakstītajiem medikamentiem veicina matu izkrišanu, palūdz viņam samazināt devu vai arī ieteikt citu līdzekli.

Pārāk daudz A vitamīna

Pārāk liela daudzuma A vitamīna uzņemšana ar uztura bagātinātājiem vai medikamentiem veicina matu izkrišanu, noskaidrojusi ASV Dermatoloģijas akadēmija. Pieaugušiem cilvēkiem un bērniem pēc 4 gadu vecuma dienā vajadzētu uzņemt 5000 starptautiskās vienības A vitamīna, taču uztura bagātinātāji satur no 2500 līdz 10 000 vienībām. Tiklīdz sāksi lietot mazāku A vitamīna devu, matu izkrišanai vajadzētu apstāties.

Olbaltumvielu trūkums

Ja tu ar ēdienu neuzņem pietiekami daudz olbaltumvielu, organisms apstādinās matu augšanu, norāda ASV Dermatoloģijas akadēmija. Tas notiek aptuveni divus līdz trīs mēnešus pēc tam, samazinājies olbaltumvielu patēriņš. Paturi prātā, ka ir vairāki labi olbaltumvielu avoti, piemēram, zivis, gaļa un olas.

Iedzimtība

Interesanti, ka pastāv arī sieviešu plikpaurība. Ja tavas ģimenes sievietes kādā konkrētā vecumā sākušas zaudēt matus, pastāv liela iespēja, ka ar tevi notiks tas pats. Atšķirībā no vīriešiem sievietēm parasti neatkāpjas mati – tie vienkārši kļūst jūtami plānāki.

Emocionāls stress

Tas izraisa matu izkrišanu retāk nekā fizisks stress, taču tā mēdz notikt pēc lieliem emocionāliem pārdzīvojumiem. Lielākajā daļā gadījumu gan tas nevis izraisa, bet vienkārši pastiprina kādu citu matu izkrišanas cēloni. Agri vai vēlu tas pāries pats no sevis, taču ieteicams tikt galā ar stresa cēloni.

Mazasinība

Gandrīz 10% sieviešu vecumā no 20 līdz 49 gadiem cieš no mazasinības dzelzs trūkuma dēļ, kas ir viegli labojama. Veic asinsanalīzes, lai pārliecinātos, vai tev ir šis mazasinības veids. Ja tā ir, vari izlīdzēties ar uztura bagātinātājiem ar dzelzi vai lietot zaļumus, augļus, dārzeņu vai ogas, kas satur dzelzi.

Pēkšņs svara zudums

Tā ķermenim ir tik liela trauma, ka mati var kļūt plānāki. Tas notiek pat tad, ja svara zaudēšana tavai veselībai nāk par labu, bet tikpat labi var būt viena no anoreksijas vai bulīmijas pazīmēm.

Hipotireoze

Tā ir vairogdziedzera saslimšana, kas saistīta ar joda deficītu organismā. To var atklāt ar analīzēm. Ja tu ar to slimo, tev palīdzēs zāles. Līdzko tās iedarbosies, matu izkrišana apstāsies.

B vitamīna deficīts

To var risināt ar uztura bagātinātājiem kā arī izmaiņām ēdienkartē. Dabīgi B vitamīna avoti ir zivis, gaļa, ar cieti bagāti dārzeņi un augļi, izņemot citrusus.

Sievišķie hormoni

Matu izkrišanu var izraisīt orālās kontracepcijas maiņa vai beigšana to lietot. Tāds pats rezultāts var būt arī līdz ar menopauzes iestāšanos. Uz skalpa aktivizējas vīrišķo hormonu receptori un matu folikuli samazinās, kā rezultātā sāk izkrist mati. Ja pie vainas ir jaunās kontracepcijas tabletes, palūdz savam ārstam citas. To lietošanas pārtraukšana arī var likt matiem pastiprināti izkrist, taču tas ir īslaicīgi.

Policistisko olnīcu sindroms

Tas ir sievišķo un vīrišķo hormonu disbalanss. Palielināts vīrišķo hormonu līmenis noved pie cistām, svara palielināšanās, lielāka cukura diabēta riska, izmaiņām menstruālajā ciklā, neauglības, kā arī matu izkrišanas, kaut arī uz ķermeņa un sejas tie var sākt augt pastiprināti. To var atrisināt, uzsākot ārstēšanos no pollicistisko olnīcu sindroma.

Matu veidošana

Gadu gaitā pārmērīga matu veidošana un līdzekļu lietošana var novest pie to izkrišanas. Kā piemērus var minēt ciešas bizes, ilgviļņus, ķīmisko taisnošanu vai jebkuru citu apstrādi ar ķimikālijām vai augstu temperatūru. Tā kā daudzas no šīm procedūrām atstāj iespaidu uz mata sakni, tie var nekad tā arī neataugt. ASV Dermatoloģijas akadēmija iesaka izvairīties no skarbām matu procedūrām, kā arī pēc katras mazgāšanas lietot kondicionieri, ļaut matiem izžūt pašiem un pēc iespējas mazāk pakļaut matus karstumam.

Anaboliskie steroīdi

ASV Dermatoloģijas akadēmija noskaidrojusi, ka anabolisko steroīdu lietošana veicina matu izkrišanu. Tiem uz ķermeni ir līdzīgs iespaids kā policistisko olnīcu sindromam, un arī sekas ir līdzīgas. Kad atteiksies no steroīdiem, matu izkrišanai vajadzētu apstāties.

